Σε σίριαλ του MEGA Xειμαριώτισσα μιλά αλβανικά

Την αποκατάσταση της ιστορικής ακρίβειας ζητά η Ένωση Χειμαρριωτών από τη διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Την έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία της για μία σκηνή που προβλήθηκε στη νέα σειρά του MEGA «Οι Αθώοι» εκφράζει σε ανάρτησή της, η Ένωση Χειμαρριωτών.

Η επίμαχη σκηνή αφορά στην κεντρική ηρωίδα, η οποία παρουσιάζεται να μιλά αλβανικά και να δηλώνει Χειμαρριώτισα, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ένωσης, η οποία ζητά από τη διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού και τους συντελεστές του σίριαλ την αποκατάσταση της ιστορικής ακρίβειας.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ανάρτησή της Ένωσης Χειμαρριωτών:

«Η Χιμάρα (ή Χειμάρρα) αποτελεί ιστορική περιοχή με τεκμηριωμένη και διαχρονική παρουσία ελληνικού στοιχείου, γλωσσικά, πολιτισμικά και εκκλησιαστικά. Κατά το έτος 1866, περίοδο κατά την οποία η περιοχή τελούσε υπό οθωμανική διοίκηση, διατηρούσε ισχυρή ελληνική εκπαιδευτική και εκκλησιαστική ζωή και σαφή εθνική και θρησκευτική ταυτότητα.

Η παρουσίαση της Χιμάρας ως αλβανόφωνης περιοχής εκτός του ότι συνιστά ιστορική ανακρίβεια, διαιωνίζει το μείζον ταυτοτικό ζήτημα, υποσκάπτοντας τον συνεχή αγώνα των Χειμαρριωτών για τα αυτονόητα δικαιώματά τους.

Η τέχνη δεν μπορεί να λειτουργεί εις βάρος της ιστορικής αλήθειας.

Καλούμε τη διοίκηση του σταθμού και τους συντελεστές της παραγωγής να επιδείξουν τη δέουσα υπευθυνότητα και να προβούν σε αποκατάσταση της ιστορικής ακρίβειας.

Η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης της Χιμάρας αποτελεί ζήτημα σεβασμού προς την ίδια την ιστορία και φυσικά τους ανθρώπους της» καταλήγει η ανάρτηση.

Τrailer της σειράς «Οι Αθώοι»

Η ιστορία

Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στην Κέρκυρα, όπου θα αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο. Παρότι καλόκαρδος και ευγενικός, ο Γιάννος μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Μεγαλώνοντας γεννάται μέσα του το πιο αγνό συναίσθημα για ένα κορίτσι που διαφέρει από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα. Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία. Το ερωτικό τρίγωνο που περίτεχνα καταγράφει ο Θεοτόκης συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος, γοητευτικός και παράφορα ερωτευμένος με τη Μαργαρίτα.

Ο γάμος της Μαργαρίτας με τον Αράθυμο (Κίμων Κουρής) οδηγεί τον Γιάννο στη φυγή και φουντώνει την ζήλια του Πέτρου. Η αγνή αγάπη αναμετράται με τον πόθο και μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση. Θα βρουν άραγε λύτρωση οι «Αθώοι»;

