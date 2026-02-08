Ντόναλντ Τραμπ: Είμαι πολύ περήφανος για την οικονομία μου - Κλεμμένες και στημένες οι εκλογές

Σε θέματα οικονομίας αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξη με τον παρουσιαστή του «NBC Nightly News» Tom Llamas, που μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια του Super Bowl την Κυριακή, ο 47ος Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα βιώνει ήδη την οικονομία του Τραμπ.

«Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε στην οικονομία του Τραμπ;» ρώτησε ο Llamas. «Θα έλεγα ότι βρισκόμαστε ήδη εκεί», απάντησε. «Είμαι πολύ περήφανος για αυτό».



Στην συνέντευξη, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε την Τετάρτη στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η οικονομία πάει τόσο καλά που οι Δημοκρατικοί εγκαταλείπουν αυτό το μήνυμα και κατηγόρησε επίσης τον προκάτοχό του, τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, για τις επίμονα υψηλές τιμές σε ορισμένα βασικά προϊόντα. «Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, μόνο τέσσερις ημέρες, οι Δημοκρατικοί δεν έχουν προφέρει τη λέξη «προσιτότητα», είπε. «Αυτοί είναι που προκάλεσαν το πρόβλημα. Ανέλαβα ένα χάος από κάθε άποψη».

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Χρειαζόμαστε εκλογές στις οποίες οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να κλέβουν... Θα το πετύχω — και, παρεμπιπτόντως, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν [υψηλά] ποσοστά, ακόμη και μεταξύ των Δημοκρατικών».

? HOLY SMOKES. NBC was just forced to admit nationwide voter ID has MAJOR public support, even among Democrats! pic.twitter.com/ZmOp9o5aOA



TRUMP: “We need elections where people aren't able to cheat...I'm GOING to get it done — and by the way, it polls [high], even with… — Eric Daugherty (@EricLDaugh) February 8, 2026

Επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε και νέα ανάρτηση στο Truth Social σχετικά με τις εκλογές:

«Οι εκλογές στην Αμερική είναι στημένες, κλεμμένες και γίνονται αντικείμενο γέλιου σε όλο τον κόσμο. Είτε θα τις διορθώσουμε, είτε δεν θα έχουμε πια χώρα», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social.

Διαβάστε επίσης