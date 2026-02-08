Ντόναλντ Τραμπ: Είμαι πολύ περήφανος για την οικονομία μου - Κλεμμένες και στημένες οι εκλογές

«Χρειαζόμαστε εκλογές στις οποίες οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να κλέβουν... Θα το πετύχω», είπε σε άλλο σημείο 

Μάνος Χατζηγιάννης

Ντόναλντ Τραμπ: Είμαι πολύ περήφανος για την οικονομία μου - Κλεμμένες και στημένες οι εκλογές
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε θέματα οικονομίας αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξη με τον παρουσιαστή του «NBC Nightly News» Tom Llamas, που μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια του Super Bowl την Κυριακή, ο 47ος Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα βιώνει ήδη την οικονομία του Τραμπ.

«Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε στην οικονομία του Τραμπ;» ρώτησε ο Llamas. «Θα έλεγα ότι βρισκόμαστε ήδη εκεί», απάντησε. «Είμαι πολύ περήφανος για αυτό».

Στην συνέντευξη, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε την Τετάρτη στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η οικονομία πάει τόσο καλά που οι Δημοκρατικοί εγκαταλείπουν αυτό το μήνυμα και κατηγόρησε επίσης τον προκάτοχό του, τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, για τις επίμονα υψηλές τιμές σε ορισμένα βασικά προϊόντα. «Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, μόνο τέσσερις ημέρες, οι Δημοκρατικοί δεν έχουν προφέρει τη λέξη «προσιτότητα», είπε. «Αυτοί είναι που προκάλεσαν το πρόβλημα. Ανέλαβα ένα χάος από κάθε άποψη».

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Χρειαζόμαστε εκλογές στις οποίες οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να κλέβουν... Θα το πετύχω — και, παρεμπιπτόντως, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν [υψηλά] ποσοστά, ακόμη και μεταξύ των Δημοκρατικών».

Επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε και νέα ανάρτηση στο Truth Social σχετικά με τις εκλογές:

«Οι εκλογές στην Αμερική είναι στημένες, κλεμμένες και γίνονται αντικείμενο γέλιου σε όλο τον κόσμο. Είτε θα τις διορθώσουμε, είτε δεν θα έχουμε πια χώρα», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social.

haqzbjjbmaadlxj.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νεκρός 19χρονος αγνοούμενος, αλλά ο θάνατός του δεν είναι ύποπτος

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Κάρτα Καυσαερίων: Μόνο από ΚΤΕΟ, όχι από συνεργεία - Τα πρόστιμα αν δεν την βγάλετε

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Προεδρικές εκλογές στην Πορτογαλία: Άνετη επικράτηση για τον σοσιαλιστή Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο

23:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: «Πράσινος» θρίαμβος, στην κορυφή η ΑΕΚ

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά είναι έτοιμη να απαντήσει στρατιωτικά

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Κατάρρευση δύο κτηρίων στην Τρίπολη - 6 νεκροί, έρευνες για παγιδευμένους στα συντρίμμια

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εξωτερικών: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Είμαι πολύ περήφανος για την οικονομία μου - Κλεμμένες και στημένες οι εκλογές

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1: «Πράσινος» θρίαμβος στο Φάληρο με Ταμπόρδα!

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ: Δύο συλλήψεις σε Μόσχα - Ντουμπάι, αναζητείται μία γυναίκα

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1 (Τελικό): Μεγάλο «διπλό» στο Φάληρο με τον Ταμπόρδα

22:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (10/2)

22:45LIFESTYLE

Ο Ρομέο και ο Κρουζ Μπέκαμ «απαντούν» στον Μπρούκλιν με τατουάζ για την αξία της οικογένειας

22:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

H NASA θα «βομβαρδίσει» το Βόρειο Σέλας

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Νέα Υόρκη βιώνει ιστορικό ψύχος - Καταγράφει θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές της Ανταρκτικής

22:15ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Γέννησε η Άννα Κορακάκη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι!

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το πανηγυρικό «στριπτίζ» σνόουμπορντερ για το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Προυσό: Νεκρός 59χρονος οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε σε γκρεμό

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στον Βόλο - Από θαύμα γλίτωσε ηλικιωμένη, είδε το σπίτι της να γίνεται στάχτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Προυσό: Νεκρός 59χρονος οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε σε γκρεμό

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά είναι έτοιμη να απαντήσει στρατιωτικά

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικνοπέμπτη - Η πρόγνωση Κολυδά

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Νέα Υόρκη βιώνει ιστορικό ψύχος - Καταγράφει θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές της Ανταρκτικής

16:23LIFESTYLE

Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή η Ναταλία Γερμανού - «Είμαι πάρα πολύ χάλια, ζητώ συγγνώμη»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με σκιέρ στο Καϊμάκτσαλαν: Εντοπίστηκε και μεταφέρεται στο νοσοκομείο - Τι είπε στο Newsbomb o Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για νέο κύκλο βροχοπτώσεων - Πότε επιστρέφει...ο χειμώνας

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Είμαι πολύ περήφανος για την οικονομία μου - Κλεμμένες και στημένες οι εκλογές

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

23:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: «Πράσινος» θρίαμβος, στην κορυφή η ΑΕΚ

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1: «Πράσινος» θρίαμβος στο Φάληρο με Ταμπόρδα!

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι σημαίνει η αφαίρεση ιθαγένειας από τον 54χρονο Σμήναρχο

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ