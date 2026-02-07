Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ρωσία και Ουκρανία: «Τελειώστε τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει ως στόχο τον Ιούνιο για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της προθεσμίας, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εντείνει τις πιέσεις και προς τις δύο πλευρές για την επίτευξη συμφωνίας, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Σε δηλώσεις του την Παρασκευή, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν τον τερματισμό των εχθροπραξιών μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και σχεδιάζουν να πιέσουν τις εμπλεκόμενες πλευρές με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα. «Οι Αμερικανοί ζητούν να έχουν ολοκληρώσει όλα τα στάδια έως τον Ιούνιο και δεσμεύονται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να σταματήσει ο πόλεμος», τόνισε.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, πιθανώς στο Μαϊάμι. «Έχουμε επιβεβαιώσει τη συμμετοχή μας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Η νέα προθεσμία έρχεται μετά τις πρόσφατες τριμερείς συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Άμπου Ντάμπι με αμερικανική διαμεσολάβηση, οι οποίες όμως δεν οδήγησαν σε ουσιαστική πρόοδο. Οι δύο πλευρές παραμένουν προσκολλημένες σε αντικρουόμενες θέσεις, δυσχεραίνοντας την επίτευξη συμφωνίας.

Η Ρωσία συνεχίζει να ασκεί πιέσεις ώστε η Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της από την περιοχή του Ντονμπάς, όπου οι συγκρούσεις παραμένουν έντονες. Ωστόσο, το Κίεβο δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν θα αποδεχθεί αυτή την προϋπόθεση.

