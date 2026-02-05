Άμπου Ντάμπι: Παραγωγικές αλλά χωρίς ουσιαστική πρόοδο οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας - Ρωσίας

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις δύο αντιπροσωπείες να ανανεώνουν το ραντεβού τους για σήμερα Πέμπτη. Οι επαφές πραγματοποιούνται στο Άμπου Ντάμπι και, σύμφωνα με το Κίεβο, είχαν ουσιαστικό χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει σημαντική πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες της Τετάρτης «ουσιαστικές και παραγωγικές», σημειώνοντας ότι επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα βήματα και πρακτικές λύσεις. Η εκπρόσωπός του Νταϊάνα Νταβιτιάν επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και δεύτερη ημέρα.

Το συγκρατημένα θετικό κλίμα διαμορφώθηκε παρά τους φόβους για νέα κλιμάκωση στο πεδίο των μαχών. Ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις περιλάμβαναν πλήγμα σε πολυσύχναστη αγορά με επτά νεκρούς, ενώ άλλες επιδρομές προκάλεσαν νέες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές του Κιέβου εν μέσω χαμηλών θερμοκρασιών.

Πίεση για αποτελέσματα

Σε βραδινό διάγγελμά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες πρέπει να οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να υπάρξει ανταλλαγή αιχμαλώτων «στο άμεσο μέλλον». Τόνισε ότι οι πολίτες πρέπει να διαπιστώσουν πως η κατάσταση κινείται πραγματικά προς την ειρήνη και τον τερματισμό του πολέμου και όχι προς μια εξέλιξη που θα επιτρέψει στη Ρωσία να αξιοποιήσει τη διαδικασία προς όφελός της συνεχίζοντας παράλληλα τις επιθέσεις.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι «οι πόρτες για μια ειρηνική διευθέτηση είναι ανοιχτές», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα συνεχιστεί έως ότου το Κίεβο αποδεχθεί τις ρωσικές απαιτήσεις.

Κεντρικό ζήτημα παραμένει το καθεστώς της ανατολικής Ουκρανίας. Η Μόσχα ζητά την αποχώρηση ουκρανικών δυνάμεων από μεγάλες περιοχές του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων οχυρωμένων πόλεων με σημαντικούς φυσικούς πόρους, καθώς και τη διεθνή αναγνώριση της κυριαρχίας της στα εδάφη που έχει καταλάβει. Το Κίεβο, αντίθετα, προτείνει το «πάγωμα» της γραμμής του μετώπου στις σημερινές θέσεις και απορρίπτει οποιαδήποτε μονομερή αποχώρηση στρατευμάτων. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Ουκρανών αντιτίθεται σε συμφωνία που θα παραχωρεί περισσότερα εδάφη στη Μόσχα.

«Η Ουκρανία δεν έχει κανένα ηθικό δικαίωμα να εγκαταλείψει τα κατεχόμενα εδάφη, γιατί φίλοι μου πολέμησαν και πέθαναν γι’ αυτά», δήλωσε στο Al Jazeera κάτοικος της περιφέρειας Πολτάβα.

«Τα δύσκολα ζητήματα παραμένουν»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε ότι θα χρειαστεί χρόνος για ουσιαστική διπλωματική πρόοδο, υποστηρίζοντας πάντως ότι η αμερικανική πλευρά συνέβαλε στη «σημαντική μείωση» των εκκρεμοτήτων μεταξύ των δύο πλευρών. «Τα καλά νέα είναι ότι έχουν μειωθεί τα ανοιχτά ζητήματα. Τα κακά είναι ότι όσα απομένουν είναι τα πιο δύσκολα, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται», ανέφερε.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Χεόργκι Τίκχι σημείωσε ότι το Κίεβο επιδιώκει να διαπιστώσει τι πραγματικά επιδιώκουν η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες -η δεύτερη άμεση επαφή Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων σε περισσότερα από τρία χρόνια- επικεντρώθηκαν σε στρατιωτικά και στρατιωτικοπολιτικά ζητήματα.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και τμημάτων του ανατολικού Ντονμπάς που είχαν καταληφθεί πριν από την εισβολή του 2022. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι απώλειες του ουκρανικού στρατού ανέρχονται σε περίπου 55.000 νεκρούς, ενώ μεγάλος αριθμός στρατιωτών αγνοείται. Οι συνολικές απώλειες του πολέμου, νεκροί και τραυματίες και από τις δύο πλευρές, εκτιμάται ότι φθάνουν σε εκατοντάδες χιλιάδες.