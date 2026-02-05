Ζελένσκι: Περίπου 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για περίπου 55.000 Ουκρανούς στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο αριθμός των Ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής υπολογίζεται σε περίπου 55.000, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο France 2.
Στην Ουκρανία, «σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, ο αριθμός των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών aνέρχεται σε 55.000», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο.
Ο Ουκρανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως ο απολογισμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, αφού «πολλοί άνθρωποι» εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:22 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πιέσεις στη Wall Street λόγω… τεχνητής νοημοσύνης
23:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων
23:42 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική
22:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι»
22:25 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Από την άσπρη βούλα πλησιάζει στον τελικό
09:25 ∙ LIFESTYLE