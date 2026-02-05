Ζελένσκι: Περίπου 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για περίπου 55.000 Ουκρανούς στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία

Ζελένσκι: Περίπου 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου
Ο αριθμός των Ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής υπολογίζεται σε περίπου 55.000, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο France 2.

Στην Ουκρανία, «σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, ο αριθμός των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών aνέρχεται σε 55.000», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως ο απολογισμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, αφού «πολλοί άνθρωποι» εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.

