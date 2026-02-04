Πρώτη παράδοση αμερικανικού LNG στην Ουκρανία - Ευγνώμων ο Ζελένσκι σε Ελλάδα και ΕΕ

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy, στο Μέγαρο Μαξίμου

Με τη Ρωσία να συνεχίζει να βομβαρδίζει στοχευμένα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, είναι εξαιρετικής σημασίας, η πρώτη φετινή παράδοση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου που εξασφάλισε η ουκρανική κρατική Naftogaz.

Ο Ουκρανός πρόεδρος στο βραδινό καθιερωμένο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξέλιξη αυτή, λέγοντας χαρακτηριστικά:«Χρειαζόμαστε αυτήν την πρόσθετη εισαγωγή επειδή οι Ρώσοι κατέστρεψαν ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής μας».

«Ετοιμάζουμε την πρώτη αμερικανική προμήθεια φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας και των Ευρωπαίων γειτόνων μας, όπως συμφωνήθηκε. Είμαι ευγνώμων που αυτές οι συμφωνίες λειτουργούν», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Όλες οι συμφωνίες που μας ενδυναμώνουν, μας βοηθούν να επιβιώσουμε», συμπλήρωσε.

? ZELENSKYY: NAFTOGAZ (UKRAINE’S STATE-OWNED OIL AND GAS COMPANY) HAS SECURED THIS YEAR’S FIRST DELIVERY OF AMERICAN LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) TO UKRAINE



“Ukrainian Naftogaz secured this year's first delivery of American liquefied gas. We need this additional import because… pic.twitter.com/vlxuYrhf53 — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) February 4, 2026

Επίσης αναφέρθηκε και στις τριμερείς συνομιλίες που ξεκίνησαν σήμερα Τετάρτη στο Άμπου Ντάμπι, μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας, και θα συνεχιστούν αύριοΠέμπτη.

Όπως σημείωσε η θέση της Ουκρανίας είναι πολύ σαφής: ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί πραγματικά, χωρίς ανταμοιβή στον επιτιθέμενο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Ρωσία, με την πάροδο του χρόνου, θα παραβιάσει οποιαδήποτε συμφωνία..

Παράλληλα εκτίμησε ότι θα υπάρξει εξέλιξη στο θέμα της ανταλλαγής αιχμαλώτων.