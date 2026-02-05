Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας-Ρωσίας στα ΗΑΕ: «Πραγματικά εποικοδομητικές»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, Στιβ Γουίτκοφ, ανακοίνωσε ότι Μόσχα και Κίεβο θα προχωρήσουν σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας-Ρωσίας στα ΗΑΕ: «Πραγματικά εποικοδομητικές»

Η ουκρανική αντιπροσωπεία στις διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι. 

X/Rustem Umerov
Οι διήμερες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών αντιπροσώπων, με στόχο την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία ολοκληρώθηκαν σήμερα (05/02) στο Αμπού Ντάμπι.

«Οι διαπραγματεύσεις έληξαν», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Ντιάνα Νταβιτιάν, η εκπρόσωπος του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο Κίριλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «πραγματικά εποικοδομητικές» συνομιλίες.

«Οι διαπραγματεύσεις ήταν πραγματικά εποικοδομητικές», δήλωσε ο Μπουντάνοφ, όπως μετέδωσε το RBC-Ukraine. «Είμαι ευγνώμων στις ΗΠΑ και στα ΗΑΕ για την πολύ καλή οργάνωση και διαμεσολάβηση».

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε ότι Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να προχωρήσουν σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων, την πρώτη σε πέντε μήνες, κατά τις τριμερείς διαπραγματεύσεις τους στο Αμπού Ντάμπι, τις οποίες ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος χαρακτήρισε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, «παραγωγικές».

