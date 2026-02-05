Ουκρανία: Δύο τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Βίντεο

Νέα επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Πέμπτης (05/02) η Ρωσία, με τα πλήγματα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών να τραυματίζουν δύο άτομα, σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

One person was injured as a result of a nighttime russian attack on Kyiv ?

• In the Obolonskyi district, a fire broke out near a parking area; firefighters extinguished two burning vehicles

• In the Solomianskyi district, the blast wave damaged windows in four residential… pic.twitter.com/LImTaCqs4o — Anastasia (@Nastushichek) February 5, 2026

Ο Κλίτσκο δήλωσε πως η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κτίρια κατοικιών σε μια περιφέρεια, ενώ σε άλλη συντρίμμια έπεσαν στη στέγη ενός κτιρίου με γραφεία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

