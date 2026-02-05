Γουίτκοφ: Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να ανταλλάξουν 314 κρατούμενους

Οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να ανταλλάξουν 314 κρατούμενους μετά από «παραγωγικές» συνομιλίες, δηλωσε ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ, στην «πρώτη τέτοια ανταλλαγή εδώ και πέντε μήνες».

«Αυτό το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε χάρη σε λεπτομερείς και παραγωγικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Ενώ απομένει να γίνει σημαντική δουλειά , βήματα σαν κι αυτό καταδεικνύουν ότι η διαρκής διπλωματική εμπλοκή αποφέρει απτά αποτελέσματα και προωθεί τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.»Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι «οι συζητήσεις θα συνεχιστούν , με την πρόβλεψη για περαιτέρω πρόοδο τις επόμενες εβδομάδες».

Η δεύτερη ημέρα του δεύτερου γύρου τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου Μόσχας-Κιέβου ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη (5/2) στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ, Άμπου Ντάμπι. «Εργαζόμαστε με την ίδια μορφή όπως χθες: τριμερείς διαβουλεύσεις, ομάδες εργασίας και περαιτέρω συντονισμός θέσεων», δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας Ρουστέμ Ούμεροφ στην αμερικανική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Ο δεύτερος γύρος διαβουλεύσεων ξεκίνησε στην πρωτεύουσα των Εμιράτων την Τετάρτη μεταξύ αντιπροσωπειών από τη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον για την επίτευξη συμφωνίας στη συνεχιζόμενη ένοπλη σύγκρουση, η οποία θα εισέλθει στον πέμπτο χρόνο της αργότερα αυτόν τον μήνα.

Μετά την πρώτη ημέρα των συνομιλιών, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένης ομιλίας του ότι το Κίεβο αναμένει ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου «στο εγγύς μέλλον».

Επίσκεψη Γάλλου διπλωμάτη στη Μόσχα

Σε μία άλλη εξέλιξη, εν τω μεταξύ το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι ο επικεφαλής διπλωμάτης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, Εμανουέλ Μπον, ταξίδεψε στη Μόσχα τις τελευταίες ημέρες για μυστικές συνομιλίες με Ρώσους ομολόγους του.

Η γαλλική εφημερίδα l'Express και το Bloomberg ανέφεραν το βράδυ της Τετάρτης ότι ο Μπον πραγματοποίησε «μια σειρά από σπάνιες συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο με Ρώσους αξιωματούχους, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει στενότερη συμμετοχή στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία». Σύμφωνα με πληροφορίες, συναντήθηκε με τον σύμβουλο εξωτερικών υποθέσεων του Βλαντιμίρ Πούτιν , Γιούρι Ουσακόφ.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα το πρωί ότι ούτε θα επιβεβαιώσει ούτε θα διαψεύσει ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν, προσθέτοντας ότι «οι γαλλικές πηγές αρέσκονται πολύ στις διαρροές στα μέσα ενημέρωσης», ανέφερε το Reuters.

