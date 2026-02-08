Συνάντηση κορυφής Τραμπ-Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον με επίκεντρο το Ιράν

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταβαίνει την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο για κρίσιμες διαβουλεύσεις

Newsbomb

Συνάντηση κορυφής Τραμπ-Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον με επίκεντρο το Ιράν
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα βρεθεί την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια συντονισμού των δύο συμμάχων έναντι του Ιράν. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των υπηρεσιών του, η ατζέντα θα επικεντρωθεί στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, με την ισραηλινή πλευρά να θέτει αυστηρούς όρους. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός εκτιμά ότι οποιαδήποτε συμφωνία οφείλει να περιλαμβάνει τον περιορισμό των βαλλιστικών πυραύλων και το πάγωμα της υποστήριξης προς τον «ιρανικό άξονα», δηλαδή τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην περιοχή.

Διπλωματικός πυρετός και αποκλίσεις

Την ίδια ώρα, η κινητικότητα στον άξονα Ουάσινγκτον-Τεχεράνης εντείνεται. Όπως ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο χώρες προγραμματίζουν νέο γύρο συνομιλιών στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, ως συνέχεια των επαφών που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στο Ομάν. Αυτή θα είναι η έβδομη συνάντηση των δύο ηγετών επί αμερικανικού εδάφους από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ πριν από περίπου έναν χρόνο. Κι όμως, παρά το κοινό μέτωπο, οι προσεγγίσεις τους διαφέρουν. Εμπειρογνώμονες υπογραμμίζουν ότι η Ουάσινγκτον φαίνεται διατεθειμένη να δώσει μια ευκαιρία στον διάλογο, τη στιγμή που η ισραηλινή γραμμή παραμένει σαφώς πιο αδιάλλακτη.

Η στρατηγική του Ισραήλ

Σύμφωνα με τον γεωπολιτικό αναλυτή Μάικλ Χόροβιτς, το Ισραήλ απαιτεί την πλήρη διάλυση των πυρηνικών και πυραυλικών ικανοτήτων της Τεχεράνης, ή ακόμη και αλλαγή καθεστώτος. Το Τελ Αβίβ διαμηνύει σε όλους τους τόνους πως δεν θα διστάσει να αντιδράσει δυναμικά σε περίπτωση που το Ιράν επιχειρήσει αντίποινα για τυχόν αμερικανικά πλήγματα. Η ισραηλινή ηγεσία προειδοποιεί ήδη για μια απάντηση πρωτοφανούς ισχύος, καθιστώντας σαφές ότι η ασφάλεια της χώρας αποτελεί κόκκινη γραμμή στις εξελισσόμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:50ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση κορυφής Τραμπ-Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον με επίκεντρο το Ιράν

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Στην Πιονγκγιάνγκ το 9ο Συνέδριο του Κόμματος των Εργατών τον Φεβρουάριο

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Καταδίκη για δικηγόρο για απάτες σε βάρος τράπεζας

23:50LIFESTYLE

Σε σίριαλ του MEGA Xειμαριώτισσα μιλά αλβανικά

23:48LIFESTYLE

Η Ζιζέλ δείχνει για πρώτη φορά τη βέρα της μετά τον «μυστικό» γάμο με τον Χοακίμ Βαλέντε

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη με απεργία στο ντελίβερι: Τι ζητούν οι διανομείς

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο 1961: Όταν η εκδρομή ήταν το γεγονός της χρονιάς

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Άγιος Βαλεντίνος: Λιγότερες σοκολάτες για δώρα λόγω οικονομικής κρίσης

23:22ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Πού το πάει ο καιρός; Η πρόβλεψη και οι αντικυκλώνες - τροχονόμοι

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ψυχοσάββατα 2026: Πότε πέφτουν - Τι συμβολίζουν για την Εκκλησία

23:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Πέταξε» στα 5,90μ. και κατέκτησε το Fly Athens ο Εμμανουήλ Καραλής

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο Ρέθυμνο και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Nέα φωτογραφία: Ο Έπσταϊν με φίλους ατάραχοι ενώ γυναίκα σέρνεται με μπικίνι κάτω από το τραπέζι

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτος θάνατος εξαιτίας του ιού Nipah στο Μπαγκλαντές - Μεγάλη ανησυχία μετά τα κρούσματα στην Ινδία

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος o Μαροκινός, φερόμενος ως διακινητής μετά την απολογία του

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Κυνηγός τραυματίστηκε από βόλι σε κυνήγι αγριόχοιρου - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αιματηρή συμπλοκή νεαρών αλλοδαπών σε πολυκατοικία - Ένας τραυματίας από μαχαίρι

22:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Βαθιά «ανάσα» για Ατρόμητο και Παναιτωλικό, πριν τα μεγάλα ντέρμπι

22:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ιπτάμενα τσιγάρα» προκαλούν συναγερμό στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση με μαχαίρι σε φοιτητική εστία ιατρικής σχολής - 6 τραυματίες, 15χρονος ο δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:57ΚΟΣΜΟΣ

Nέα φωτογραφία: Ο Έπσταϊν με φίλους ατάραχοι ενώ γυναίκα σέρνεται με μπικίνι κάτω από το τραπέζι

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας φέρνει άνοιξη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον υπόλοιπο μήνα

23:50LIFESTYLE

Σε σίριαλ του MEGA Xειμαριώτισσα μιλά αλβανικά

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για 21χρονη βασίλισσα ομορφιάς - Τη συνέθλιψε σε τοίχο το αυτοκίνητό της

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν- ΗΠΑ: Συμφώνησαν σε νέες συζητήσεις-Επίδειξη από Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο Lincoln

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο δύο άτομα μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Γαλάτσι - Οπαδικά τα κίνητρα η πρώτη εικόνα

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Παίζει με την τύχη του: Η στιγμή που λιοντάρι «κατοικίδιο» δαγκώνει άνδρα που άπλωσε το χέρι του να το χαϊδέψει

13:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες - Τι είναι το subtropical jet stream που φέρνει την άνοιξη

23:22ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Πού το πάει ο καιρός; Η πρόβλεψη και οι αντικυκλώνες - τροχονόμοι

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

19:18LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας εξαφανίζεται και ο Θεόφιλος χάνει το σπίτι του

22:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ιπτάμενα τσιγάρα» προκαλούν συναγερμό στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

12:13LIFESTYLE

Κώστας Μακέδος: Καθηλωμένος εδώ και μήνες σε καρέκλα – Η μάχη με την παχυσαρκία

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ψυχοσάββατα 2026: Πότε πέφτουν - Τι συμβολίζουν για την Εκκλησία

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

14:15LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Ξεσπάει η μητέρα της - «Πούλα το εξοχικό για να δώσω τα λεφτά στον παπά»

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ