Συνάντηση κορυφής Τραμπ-Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον με επίκεντρο το Ιράν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα βρεθεί την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια συντονισμού των δύο συμμάχων έναντι του Ιράν. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των υπηρεσιών του, η ατζέντα θα επικεντρωθεί στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, με την ισραηλινή πλευρά να θέτει αυστηρούς όρους. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός εκτιμά ότι οποιαδήποτε συμφωνία οφείλει να περιλαμβάνει τον περιορισμό των βαλλιστικών πυραύλων και το πάγωμα της υποστήριξης προς τον «ιρανικό άξονα», δηλαδή τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην περιοχή.

Διπλωματικός πυρετός και αποκλίσεις

Την ίδια ώρα, η κινητικότητα στον άξονα Ουάσινγκτον-Τεχεράνης εντείνεται. Όπως ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο χώρες προγραμματίζουν νέο γύρο συνομιλιών στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, ως συνέχεια των επαφών που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στο Ομάν. Αυτή θα είναι η έβδομη συνάντηση των δύο ηγετών επί αμερικανικού εδάφους από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ πριν από περίπου έναν χρόνο. Κι όμως, παρά το κοινό μέτωπο, οι προσεγγίσεις τους διαφέρουν. Εμπειρογνώμονες υπογραμμίζουν ότι η Ουάσινγκτον φαίνεται διατεθειμένη να δώσει μια ευκαιρία στον διάλογο, τη στιγμή που η ισραηλινή γραμμή παραμένει σαφώς πιο αδιάλλακτη.

Η στρατηγική του Ισραήλ

Σύμφωνα με τον γεωπολιτικό αναλυτή Μάικλ Χόροβιτς, το Ισραήλ απαιτεί την πλήρη διάλυση των πυρηνικών και πυραυλικών ικανοτήτων της Τεχεράνης, ή ακόμη και αλλαγή καθεστώτος. Το Τελ Αβίβ διαμηνύει σε όλους τους τόνους πως δεν θα διστάσει να αντιδράσει δυναμικά σε περίπτωση που το Ιράν επιχειρήσει αντίποινα για τυχόν αμερικανικά πλήγματα. Η ισραηλινή ηγεσία προειδοποιεί ήδη για μια απάντηση πρωτοφανούς ισχύος, καθιστώντας σαφές ότι η ασφάλεια της χώρας αποτελεί κόκκινη γραμμή στις εξελισσόμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

