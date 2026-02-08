Προεδρικές εκλογές στην Πορτογαλία: Άνετη επικράτηση για τον σοσιαλιστή Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο

Ο υποψήφιος για την προεδρία Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο, του κεντροαριστερού Σοσιαλιστικού Κόμματος, χαιρετά τους υποστηρικτές του κατά την άφιξή του στην τελική προεκλογική συγκέντρωση πριν από τις προεδρικές εκλογές της Κυριακής, στη Λισαβόνα

Ο Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο εξασφάλισε μια σαρωτική νίκη στον επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία την Κυριακή, νικώντας τον αντίπαλό του Αντρέ Βεντούρα, σύμφωνα με τα exit polls και τα μερικά αποτελέσματα.

Τρία κεντρικά exit poll έδειξαν ότι ο μετριοπαθής Σεγκούρο κέρδισε μια πενταετή θητεία στο «ροζ παλάτι» της Λισαβόνας, με περίπου το 70% των ψήφων, σε σύγκριση με περίπου 30% για τον Βεντούρα.

Ο υποψήφιος για την προεδρία Αντρέ Βεντούρα, του κόμματος Chega, φτάνει για τηλεοπτική συζήτηση με τον αντίπαλό του Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο, του κεντροαριστερού Σοσιαλιστικού Κόμματος AP/Armando Franca

Παρά την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών η προσέλευση κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με τον πρώτο γύρο, παρόλο που τρία δημοτικά συμβούλια στη νότια και κεντρική Πορτογαλία αναγκάστηκαν να αναβάλουν την ψηφοφορία κατά μία εβδομάδα λόγω πλημμυρών.

Η αναβολή επηρέασε περίπου 37.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, ή περίπου το 0,3% του συνόλου, και είναι απίθανο να επηρεάσει το συνολικό αποτέλεσμα.

Ο Σεγκούρο, ένας μακροχρόνιος σοσιαλιστής πολιτικός, τοποθετήθηκε ως ένας μετριοπαθής υποψήφιος που θα συνεργαστεί με την κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας της Πορτογαλίας.

Στην Πορτογαλία, ο πρόεδρος είναι σε μεγάλο βαθμό μια φιγούρα χωρίς εκτελεστική εξουσία. Παραδοσιακά, ο αρχηγός του κράτους βρίσκεται πάνω από τις πολιτικές διαμάχες, μεσολαβώντας στις διαφορές και αποκλιμακώνοντας τις εντάσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος είναι μια ισχυρή φωνή και διαθέτει ορισμένα ισχυρά εργαλεία, καθώς είναι σε θέση να ασκήσει βέτο σε νομοθεσία από το κοινοβούλιο, αν και το βέτο μπορεί να ανατραπεί.

Ο αρχηγός του κράτους διαθέτει επίσης αυτό που στην πορτογαλική πολιτική ορολογία ονομάζεται «ατομική βόμβα», την εξουσία να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Τον Μάιο, η Πορτογαλία διεξήγαγε τις τρίτες γενικές εκλογές μέσα σε τρία χρόνια, στη χειρότερη περίοδο πολιτικής αστάθειας που έχει βιώσει η χώρα εδώ και δεκαετίες, και η σταθεροποίηση της κατάστασης αποτελεί βασική πρόκληση για τον επόμενο πρόεδρο.

Τον Μάρτιο, ο νικητής θα αντικαταστήσει τον κεντροδεξιό πρόεδρο Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος έχει εκτίσει το συνταγματικό όριο των δύο πενταετών θητειών.