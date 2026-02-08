Θρίλερ με σκιέρ στο Καϊμάκτσαλαν: Εντοπίστηκε και μεταφέρεται στο νοσοκομείο

Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ με αγνοούμενο σκιέρ στο Καϊμάκτσαλαν. Όπως ανέφερε στο Newsbomb o Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής ο 31χρονος ο οποίος για ώρα ήταν αγνοούμενος είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρεται προληπτικά για έλεγχο στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας.

Ο 31χρονος αγνοούνταν από το απόγευμα της Κυριακής (8/2), όταν χάθηκε το σήμα του κινητού του τηλεφώνου, την ώρα που μιλούσε με τη μητέρα του.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο έρευνας και διάσωσης από δυνάμεις της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, της ΕΜΑΚ, καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,

Μιλώντας στο Newsbomb.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής ανέφερε ότι: «μέσα στην ατυχία του ο 31χρονος ήταν τυχερός καθώς βρέθηκε καλά στην υγεία του, με την επίχειρηση διάσωσης να είναι δύσκολη λόγω του ορεινού ανάγλυφου και των δυσμενών καιρικών συνθηκών όπως ισχυροί άνεμοι και έντονη ομίχλη που εμπόδισε την έρευνα με drone».

Ο κ. Τζαμτζής πρόσθεσε ότι ο 31χρονος δεν φέρει τραύματα και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας.