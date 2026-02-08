Λίβανος: Κατάρρευση δύο κτηρίων στην Τρίπολη - 6 νεκροί, έρευνες για παγιδευμένους στα συντρίμμια

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσαν δύο γειτονικά κτίρια στην Τρίπολη του βόρειου Λιβάνου, την Κυριακή, ενώ ομάδες διάσωσης αναζητούν άτομα που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη, με ομάδες πολιτικής προστασίας, με την υποστήριξη του Λιβανέζικου Ερυθρού Σταυρού και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και αρωγής, να ηγούνται των προσπαθειών.

Οι αρχές εκκένωσαν παρακείμενα κτήρια υπό τον φόβο της κατάρρευσής τους, εν μέσω έντονης ανάπτυξης στρατιωτικού προσωπικού, μετέδωσε το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Ανέφερε ότι οκτώ τραυματίες διασώθηκαν.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, διέταξε όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα, ενώ ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι πλήρως έτοιμη να παράσχει στεγαστικά επιδόματα σε όλους τους κατοίκους που πρέπει να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Οι υποδομές του Λιβάνου έχουν πληγεί από δεκαετίες παραμέλησης, οικονομικής κατάρρευσης, διαφθοράς και ζημιών που προκλήθηκαν από συγκρούσεις με το Ισραήλ.

Βασικά ζητήματα περιλαμβάνουν χρόνιες ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας, αναξιόπιστη παροχή νερού με κινδύνους μόλυνσης και ετοιμόρροπους δρόμους και κτήρια.