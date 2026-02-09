Φονικές βροχοπτώσεις στην Κολομβία: Tουλάχιστον 13 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα σε διάφορες περιοχές της Κολομβίας, εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν τη χώρα σε μια περίοδο ασυνήθιστη για την εποχή, σύμφωνα με απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή από επίσημες πηγές.

Όπως ανακοίνωσε το κολομβιανό μετεωρολογικό ινστιτούτο (IDEAM), ψυχρό μέτωπο που κινήθηκε από το βόρειο τμήμα της αμερικανικής ηπείρου έφθασε στην Καραϊβική της Κολομβίας, προκαλώντας αύξηση των κατακρημνίσεων κατά 64% και πλέον τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον ιστορικό μέσο όρο. Το φαινόμενο, σύμφωνα με το IDEAM, εντάσσεται στο πλαίσιο της «κλιματικής κρίσης».

Οι βαρύτερες απώλειες καταγράφηκαν στον δήμο Μαγιάμα, στον νομό Ναρίνιο, στα νοτιοδυτικά της χώρας, όπου επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν την Παρασκευή, έπειτα από κατολίσθηση που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Η υπερχείλιση ποταμού και οι ροές λάσπης κάλυψαν σπίτια και υποδομές.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν μετά την κατολίσθηση, η οποία δυστυχώς προκάλεσε επτά θανάτους, δύο τραυματισμούς, την καταστροφή πέντε κατοικιών και ζημιές σε δομή υγείας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η τοπική αυτοδιοίκηση του νομού, που συνορεύει με τον Ισημερινό.

Οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει εκτεταμένη κατολίσθηση λάσπης, μηχανήματα έργου, σωστικά συνεργεία με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, καθώς και κατοίκους της περιοχής.

«Υπάρχουν πολλές οικογένειες που επλήγησαν και πραγματικά έχασαν τα πάντα», δήλωσε ο Ραμίρο Βελάσκες, υπεύθυνος καταφυγίου αυτοχθόνων στον δήμο Μαγιάμα, μιλώντας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTVC.

Παράλληλα, η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης κινδύνων και καταστροφών (UNGRD) ανέφερε από την Πέμπτη ότι το κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων έχει προκαλέσει τουλάχιστον έξι θανάτους και χιλιάδες πληγέντες σε άλλες περιοχές της χώρας: τέσσερις νεκρούς στην κοιλάδα Κάουκα, στα ανατολικά, και δύο στη Μαγδαλένα, στα βόρεια. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τρεις άνθρωποι αγνοούνται στην Κόρδοβα, επίσης στα βόρεια της Κολομβίας.