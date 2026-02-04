Αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Κολομβίας: Σε καλό κλίμα η συνάντηση Τραμπ – Πέτρο

Θετικά αποτίμησε ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο τη συνάντηση που είχε την Τρίτη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, παρά τις εντάσεις και τις δημόσιες αντεγκλήσεις που έχουν προηγηθεί τους τελευταίους μήνες ανάμεσα στους ηγέτες των δύο χωρών.

«Η εντύπωση που σχημάτισα για τη συνάντηση που είχαμε πριν από μόλις μερικές ώρες είναι πως ήταν πάνω απ’ όλα θετική. Αυτή είναι η πραγματικότητα», δήλωσε ο κολομβιανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σχολιάζοντας το τετ α τετ με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε επίσης «καλή» τη συνάντηση με τον Γουστάβο Πέτρο, σε δηλώσεις που έκανε αργότερα στο Οβάλ Γραφείο, μετά από μήνες έντασης και ανταλλαγών σκληρών χαρακτηρισμών μεταξύ Ουάσιγκτον και Μπογκοτά.

Ερωτηθείς αν υπήρξε συμφωνία με τον κολομβιανό πρόεδρο για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές εργάστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση και «συνεννοήθηκαν πολύ καλά». Ωστόσο, δεν προχώρησε σε περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων.

Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε νωρίτερα την Τρίτη και, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε με διακριτικό τρόπο, χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα.