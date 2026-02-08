LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το μεγάλο ντέρμπι της Super League

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Δείτε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη στο μεγάλο ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής της Super League.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο «Γ.Καραϊσκάκης», (21:00, CosmoteSport 1 HD) για την 20ή αγωνιστική της Super League.

Με τους δύο συλλόγους να έχουν πολύ διαφορετικούς στόχους πλέον στο πρωτάθλημα, αλλά να θέλουν το ίδιο απεγνωσμένα τη νίκη.

Από τη μία, ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, διεκδικώντας μέχρι το φινάλε το πρωτάθλημα κόντρα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, έχοντας μπροστά του και τα νοκ άουτ ματς του Champions League.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός που παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα και κινδυνεύει να μία από τώρα εκτός όλων των στόχων του. Δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα, είναι με την πλάτη στον τοίχο στο Κύπελλο μετά το 0-1 από τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και κινδυνεύει να μείνει κι εκτός τετράδας στη Super League. Το μόνο που του έχει απομείνει είναι μια καλή πορεία στην Ευρώπη.

Διαιτητής: Λάμπρεχτς
Βοηθοί: Βέιρντ, Μόντενι
4ος: Πολυχρόνης
VAR: Βερμπούμεν, Μπούρντεντ’ Χουΐ

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός:

