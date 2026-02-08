H NASA θα «βομβαρδίσει» το Βόρειο Σέλας

Η NASA πρόκειται να εκτοξεύσει δύο πυραύλους κατευθείαν στην καρδιά του βόρειου σέλας για να πραγματοποιήσει αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν ιατρική σάρωση του ουρανού.

Αν και συχνά θεωρούμε το βόρειο σέλας ως ένα σιωπηλό, πολύχρωμο φαινόμενο, στην πραγματικότητα πρόκειται για τεράστια ηλεκτρικά κυκλώματα που συνδέουν τη Γη με τα βάθη του διαστήματος.

Οι αυγές (Auroras), κοινώς γνωστές ως βόρειο σέλας στο Βόρειο Ημισφαίριο, είναι λαμπερές εκδηλώσεις πολύχρωμου φωτός στον νυχτερινό ουρανό που προκαλούνται από φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο που συγκρούονται με αέρια στην ατμόσφαιρα της Γης.

Μια τολμηρή αποστολή από την Αλάσκα έχει τώρα ως στόχο να χαρτογραφήσει το αόρατο υδραυλικό σύστημα που διατηρεί αυτά τα φώτα να τρεμοπαίζουν. Η αυγή τροφοδοτείται από μια ροή ηλεκτρονίων από το διάστημα, όπως η ηλεκτρική ενέργεια που διατρέχει ένα καλώδιο για να ανάψει μια λάμπα.

AURORA SCIENCE: NASA is launching a rocket mission that will essentially conduct a CT scan of the northern lights in Alaska to help understand how the electrical current works within auroras. https://t.co/u6YgglKFP3 pic.twitter.com/qeCeI0uxea — FOX Weather (@foxweather) February 8, 2026

