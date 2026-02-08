Απόπειρα δολοφονίας Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ: Δύο συλλήψεις σε Μόσχα - Ντουμπάι, αναζητείται μία γυναίκα

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο Ρώσων πολιτών για την απόπειρα δολοφονίας του Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, αναπληρωτή επικεφαλής των ρωσικών στρατιωτικών πληροφοριών, την περασμένη Παρασκευή, έξω από το σπίτι του στη Μόσχα.

Η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) αναγνώρισε τους υπόπτους ως τον Βίκτορ Βάσιν, ο οποίος συνελήφθη στη Μόσχα, και τον Λιουμπομίρ Κόρμπα, ο οποίος συνελήφθη στο Ντουμπάι και εκδόθηκε με τη συνεργασία των αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων .

Η Ρωσίδα υπήκοος Ζίναιντα Σερεμπρίτσκαγια, φερόμενη εμπλεκόμενη, κατάφερε να διαφύγει στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Κόρμπα, ουκρανικής καταγωγής, ομολόγησε την εμπλοκή του στην επίθεση αφού παραδόθηκε στις ρωσικές αρχές.

Ο Κόρμπα έφτασε στη Μόσχα στα τέλη Δεκεμβρίου κατόπιν εντολής των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών για να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Αλεξέγιεφ.

Ο ρωσικός τύπος ανέφερε ότι ο δράστης, μεταμφιεσμένος σε αγγελιοφόρο, χρησιμοποίησε ένα πιστόλι Makarov με σιγαστήρα, το οποίο αργότερα βρέθηκε θαμμένο στο χιόνι κοντά στην κατοικία του Αλεξέγιεφ.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας δείχνουν τον δράστη να τρέπεται σε φυγή μετά τους πυροβολισμούς. Το υλικό αυτό δημοσιεύθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας μαζί με βίντεο από τη σύλληψη του Κόρμπα κατά την άφιξή του στη Μόσχα.

Αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ο Αλεξέγιεφ τέθηκε σε τεχνητό κώμα και ανέκτησε τις αισθήσεις του το Σάββατο. Έφερε πολλαπλά τραύματα στην κοιλιά, το χέρι και το πόδι.

Σύμφωνα με πηγές κοντά του, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων TASS , η ζωή του δεν διατρέχει προς το παρόν κίνδυνο.

Οι ρωσικές αρχές έχουν ερμηνεύσει την επίθεση ως μέρος μιας κλιμάκωσης της σειράς επιθέσεων που στοχεύουν υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Το προφίλ του Αλεξέγιεφ τον τοποθετεί ως κεντρική προσωπικότητα στον ρωσικό μηχανισμό ασφαλείας. Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό ομάδων μισθοφόρων που δρουν διεθνώς και ήταν ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές με τον ηγέτη της Ομάδας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Ιουνίου 2023 στην πόλη του Ροστόφ.

Επιπλέον, το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό πρακτορείο The Insider αποδίδει στον Αλεξέγιεφ σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.