Το νικηφόρο 1-0 του Παναθηναϊκού στην έδρα του Ολυμπιακού, μετά τη «λευκή» ισοπαλία στο Άρης – ΠΑΟΚ, στέλνει την Ένωση στην πρώτη θέση και βάζει «φωτιά» στην τετράδα – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Τα ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι και φαβορί δεν υπάρχουν. Η 20η αγωνιστική το πιστοποίησε και μάλιστα με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού με 1-0, τη στιγμή που οι γηπεδούχοι ήταν το λογικό φαβορί. Ο Άρης έμεινε στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ, ενώ οι φιλοξενούμενοι ήταν το φαβορί στην αναμέτρηση.

Έτσι, η ΑΕΚ που πέρασε εύκολα απ’ την έδρα του Πανσερραϊκού, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ευκαιρία που της δόθηκε και ανέβηκε στην κορυφή με 48 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός είναι πλέον δεύτερος με 46, ενώ ο ΠΑΟΚ ακολουθεί στους 45 με ματς λιγότερο.

Ο Παναθηναϊκός που πήρε τη νίκη της αγωνιστικής, ανέβηκε στους 32 βαθμούς και μείωσε στους 6 τη διαφορά από την τέταρτη θέση όπου βρίσκεται με αγώνα περισσότερο ο Λεβαδειακός. Η ομάδα της Βοιωτίας έμεινε στους 38 αφού έχασε στην Κρήτη απ’ τον ΟΦΗ.

SUPER LEAGUE – 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

  • ΑΕΛ – Παναιτωλικός 1-4
  • Asteras Aktor – Βόλος 2-0
  • Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

  • Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4
  • ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2
  • Άρης – ΠΑΟΚ 0-0
  • Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Α.Ε.Κ. 48

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 46

3. Π.Α.Ο.Κ. 45 (19αγ.)

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 38

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 32 (19αγ.)

6. ΑΡΗΣ 26

7. ΒΟΛΟΣ 25

8. Ο.Φ.Η. 24 (19αγ.)

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 20

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 19 (19αγ.)

11. ΑΕΛ NOVIBET 19

12. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 18

13. ASTERAS AKTOR 16

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 8

Super League Βαθμολογία: «Πράσινος» θρίαμβος, στην κορυφή η ΑΕΚ

