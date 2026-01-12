Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβολή στη δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Αναβολή για τις 18 Σεπτεμβρίου 2026 έλαβε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου σε δεύτερο βαθμό για το θάνατο της κόρης της Τζωρτζίνας Δασκαλάκη.

Για την υπόθεση η κατηγορούμενη έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ για το ίδιο αδίκημα έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια για τις δολοφονίες των άλλων δυο παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.



Το δικαστήριο ανέβαλλε εξαιτίας κωλύματος στο πρόσωπο της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης και δικαστήριο μετά από σχετική εισαγγελική εισήγηση αποφάσισε την αναβολή της δίκης. Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε και πρώην σύζυγος της Μάνος Δασκαλάκης, καθώς και η οικογένεια της κατηγορούμενης.