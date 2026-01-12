Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλεί τα ειδησεογραφικά sites - «Τέλος της εποχής της επισκεψιμότητας»

Τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο έχει αλλάξει συθέμελα η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας και οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες δεν θα μείνουν ανεπηρέαστες.

Οι όμιλοι μέσων ενημέρωσης φοβούνται ότι η διαδικτυακή επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες τους από διαδικτυακές αναζητήσεις θα μειωθεί κατακόρυφα τα επόμενα τρία χρόνια, καθώς οι περιλήψεις που παρέχουν στους καταναλωτές οι AI πλατφόρμες και τα chatbots θα μειώσουν την κίνηση των χρηστών.

Η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων ενθαρρύνει τους δημοσιογράφους τους να συμπεριφέρονται περισσότερο όπως οι δημιουργοί περιεχομένου στο YouTube και το TikTok, καθώς το περιεχόμενο με βίντεο και ήχο σύντομης μορφής αυξάνεται.

Μείωση της κίνησης σχεδόν στο μισό τα επόμενα τρία χρόνια

Τα συμπεράσματα αυτά εξήχθησαν από μια νέα έκθεση του Ινστιτούτου Μελέτης Δημοσιογραφίας του Reuters, η οποία περιελάμβανε τις απόψεις 280 ανθρώπων που ηγούνται μέσων ενημέρωσης από 51 χώρες. Η μελέτη διαπίστωσε ότι στελέχη μέσων ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο φοβούνται ότι οι παραπομπές στις μηχανές αναζήτησης θα μειωθούν κατά 43% σε διάστημα τριών ετών.

Η επισκεψιμότητα αναζήτησης σε ειδησεογραφικούς ιστότοπους έχει ήδη μειωθεί κατά το ένα τρίτο σε ένα μόνο έτος παγκοσμίως, με την άνοδο των επισκοπήσεων τεχνητής νοημοσύνης και των chatbots, καθώς και τις αλλαγές στους αλγόριθμους αναζήτησης που αποτελούν την ψυχή ορισμένων εταιρειών μέσων ενημέρωσης από την άνοδο του διαδικτύου.

Η αναζήτηση Google έχει μειωθεί κατά 33% παγκοσμίως, σύμφωνα με νέα στοιχεία για περισσότερους από 2.500 ειδησεογραφικούς ιστότοπους που προέρχονται από την Chartbeat. Το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο για τις ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής, έχει φανεί πως το περιεχόμενο που επηρεάζεται περισσότερο είναι αυτό που αφορά τον τρόπο ζωής, τις διασημότητες και τα ταξίδια. Από την άλλη, τα μέσα που προστατεύονται περισσότερο και δεν έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ από το AI είναι αυτά που μεταδίδουν ζωντανές ανταποκρίσεις και τρέχοντα γεγονότα.

Οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης της Google εμφανίζονται ήδη στην κορυφή περίπου του 10% των αποτελεσμάτων αναζήτησης στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την έκθεση, και εξαπλώνονται γρήγορα και αλλού. Οι παραπομπές σε ιστότοπους μέσων ενημέρωσης από το ChatGPT αυξάνονται, αλλά η έκθεση εξακολουθεί να περιγράφει αυτές τις παραπομπές ως «κάτι περισσότερο από ένα σφάλμα στρογγυλοποίησης».

Ο Nic Newman, ανώτερος ερευνητικός συνεργάτης στο ινστιτούτο, δήλωσε ότι η «εποχή της κυκλοφορίας» για τους διαδικτυακούς εκδότες, η οποία τους είχε στηρίξει από την εμφάνιση του διαδικτύου, πλησιάζει στο τέλος της.

«Δεν είναι σαφές τι θα ακολουθήσει», είπε. «Οι εκδότες φοβούνται ότι τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν έναν νέο βολικό τρόπο πρόσβασης σε πληροφορίες που θα μπορούσε να αφήσει τα εμπορικά σήματα ειδήσεων -και τους δημοσιογράφους- στην άκρη».

Η εξαιρετική αφήγηση με ανθρώπινη πινελιά, το «κλειδί»

«Αλλά οι τεχνολογικές πλατφόρμες δεν κρατούν όλα τα χαρτιά. Οι αξιόπιστες ειδήσεις, οι αναλύσεις ειδικών και οι απόψεις παραμένουν σημαντικές τόσο για τα άτομα όσο και για την κοινωνία, ιδιαίτερα σε αβέβαιες εποχές. Η εξαιρετική αφήγηση -και η ανθρώπινη πινελιά- θα είναι δύσκολο να αναπαραχθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Έχει ήδη υπάρξει μια στροφή μακριά από την απλή προσπάθεια επίτευξης μεγάλων επισκέψεων μέσω της διαδικτυακής κίνησης –με λιγότερους ανθρώπους να κάνουν κλικ σε έναν σύνδεσμο για μια ιστορία. Αντ' αυτού, περισσότερες εταιρείες έχουν στραφεί προς ένα μοντέλο συνδρομής που τους δίνει μια άμεση σχέση με το κοινό τους.

Η έκθεση του Reuters Institute αποκάλυψε επίσης μια προσπάθεια μεταξύ των εταιρειών μέσων ενημέρωσης να επενδύσουν σε ψηφιακές πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok, καθώς η χρήση βίντεο σύντομης μορφής συνεχίζει να αυξάνεται.

Τα τρία τέταρτα των διευθυντών μέσων ενημέρωσης που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν το προσωπικό τους να συμπεριφέρεται περισσότερο σαν δημιουργοί το 2026. Οι μισοί σχεδιάζουν να συνεργαστούν με δημιουργούς για να βοηθήσουν στη διανομή του περιεχομένου τους.

Με πληροφορίες από Guardian

