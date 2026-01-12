Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλεί τα ειδησεογραφικά sites - «Τέλος της εποχής της επισκεψιμότητας»

Τα chatbot και οι περιλήψεις μέσω πλατφορμών Τεχνητής Νοημησύνης, οι δύο βασικότερες απειλές για τα ειδησεογραφικά sites

Newsbomb

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλεί τα ειδησεογραφικά sites - «Τέλος της εποχής της επισκεψιμότητας»
Unsplash
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο έχει αλλάξει συθέμελα η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας και οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες δεν θα μείνουν ανεπηρέαστες.

Οι όμιλοι μέσων ενημέρωσης φοβούνται ότι η διαδικτυακή επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες τους από διαδικτυακές αναζητήσεις θα μειωθεί κατακόρυφα τα επόμενα τρία χρόνια, καθώς οι περιλήψεις που παρέχουν στους καταναλωτές οι AI πλατφόρμες και τα chatbots θα μειώσουν την κίνηση των χρηστών.

Η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων ενθαρρύνει τους δημοσιογράφους τους να συμπεριφέρονται περισσότερο όπως οι δημιουργοί περιεχομένου στο YouTube και το TikTok, καθώς το περιεχόμενο με βίντεο και ήχο σύντομης μορφής αυξάνεται.

Μείωση της κίνησης σχεδόν στο μισό τα επόμενα τρία χρόνια

Τα συμπεράσματα αυτά εξήχθησαν από μια νέα έκθεση του Ινστιτούτου Μελέτης Δημοσιογραφίας του Reuters, η οποία περιελάμβανε τις απόψεις 280 ανθρώπων που ηγούνται μέσων ενημέρωσης από 51 χώρες. Η μελέτη διαπίστωσε ότι στελέχη μέσων ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο φοβούνται ότι οι παραπομπές στις μηχανές αναζήτησης θα μειωθούν κατά 43% σε διάστημα τριών ετών.

Η επισκεψιμότητα αναζήτησης σε ειδησεογραφικούς ιστότοπους έχει ήδη μειωθεί κατά το ένα τρίτο σε ένα μόνο έτος παγκοσμίως, με την άνοδο των επισκοπήσεων τεχνητής νοημοσύνης και των chatbots, καθώς και τις αλλαγές στους αλγόριθμους αναζήτησης που αποτελούν την ψυχή ορισμένων εταιρειών μέσων ενημέρωσης από την άνοδο του διαδικτύου.

Η αναζήτηση Google έχει μειωθεί κατά 33% παγκοσμίως, σύμφωνα με νέα στοιχεία για περισσότερους από 2.500 ειδησεογραφικούς ιστότοπους που προέρχονται από την Chartbeat. Το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο για τις ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής, έχει φανεί πως το περιεχόμενο που επηρεάζεται περισσότερο είναι αυτό που αφορά τον τρόπο ζωής, τις διασημότητες και τα ταξίδια. Από την άλλη, τα μέσα που προστατεύονται περισσότερο και δεν έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ από το AI είναι αυτά που μεταδίδουν ζωντανές ανταποκρίσεις και τρέχοντα γεγονότα.

Οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης της Google εμφανίζονται ήδη στην κορυφή περίπου του 10% των αποτελεσμάτων αναζήτησης στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την έκθεση, και εξαπλώνονται γρήγορα και αλλού. Οι παραπομπές σε ιστότοπους μέσων ενημέρωσης από το ChatGPT αυξάνονται, αλλά η έκθεση εξακολουθεί να περιγράφει αυτές τις παραπομπές ως «κάτι περισσότερο από ένα σφάλμα στρογγυλοποίησης».

Ο Nic Newman, ανώτερος ερευνητικός συνεργάτης στο ινστιτούτο, δήλωσε ότι η «εποχή της κυκλοφορίας» για τους διαδικτυακούς εκδότες, η οποία τους είχε στηρίξει από την εμφάνιση του διαδικτύου, πλησιάζει στο τέλος της.

«Δεν είναι σαφές τι θα ακολουθήσει», είπε. «Οι εκδότες φοβούνται ότι τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν έναν νέο βολικό τρόπο πρόσβασης σε πληροφορίες που θα μπορούσε να αφήσει τα εμπορικά σήματα ειδήσεων -και τους δημοσιογράφους- στην άκρη».

Η εξαιρετική αφήγηση με ανθρώπινη πινελιά, το «κλειδί»

«Αλλά οι τεχνολογικές πλατφόρμες δεν κρατούν όλα τα χαρτιά. Οι αξιόπιστες ειδήσεις, οι αναλύσεις ειδικών και οι απόψεις παραμένουν σημαντικές τόσο για τα άτομα όσο και για την κοινωνία, ιδιαίτερα σε αβέβαιες εποχές. Η εξαιρετική αφήγηση -και η ανθρώπινη πινελιά- θα είναι δύσκολο να αναπαραχθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Έχει ήδη υπάρξει μια στροφή μακριά από την απλή προσπάθεια επίτευξης μεγάλων επισκέψεων μέσω της διαδικτυακής κίνησης –με λιγότερους ανθρώπους να κάνουν κλικ σε έναν σύνδεσμο για μια ιστορία. Αντ' αυτού, περισσότερες εταιρείες έχουν στραφεί προς ένα μοντέλο συνδρομής που τους δίνει μια άμεση σχέση με το κοινό τους.

Η έκθεση του Reuters Institute αποκάλυψε επίσης μια προσπάθεια μεταξύ των εταιρειών μέσων ενημέρωσης να επενδύσουν σε ψηφιακές πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok, καθώς η χρήση βίντεο σύντομης μορφής συνεχίζει να αυξάνεται.

Τα τρία τέταρτα των διευθυντών μέσων ενημέρωσης που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν το προσωπικό τους να συμπεριφέρεται περισσότερο σαν δημιουργοί το 2026. Οι μισοί σχεδιάζουν να συνεργαστούν με δημιουργούς για να βοηθήσουν στη διανομή του περιεχομένου τους.

Με πληροφορίες από Guardian

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:17ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο Χαραλάμπους από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του Χριστοδουλίδη για το videogate

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Τι θα σήμαινε ο αποκλεισμός τους από το Ιράν - Το πλήγμα στο εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Γροιλανδία: «Η άμυνά τους βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους» - Τι είπε για Ρωσία και Κίνα

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων - Απαγορευτικό απόπλου στον Βόλο

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας με έντονη χαλαζόπτωση στο Ηράκλειο και χιόνια στα ορεινά

11:11LIFESTYLE

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τι περιλαμβάνει η gift bag του 1.000.000 δολαρίων για τους σταρ

11:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Από την Πέμπτη οι αλλαγές στο ημερήσιο όριο μεταφοράς χρημάτων

11:10LIFESTYLE

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι αιχμηρές ατάκες της παρουσιάτριας Νίκι Γκλέιζερ για τους σταρ του Χόλιγουντ

11:02LIFESTYLE

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Είναι καλά στην υγεία της

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σχεδόν 100 ακυρώσεις πτήσεων στη Φρανκφούρτη λόγω χιονόπτωσης και παγετού

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes CLA είναι το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Mattel: Βγάζει στην αγορά μία Barbie με αυτισμό – Πώς την σχεδίασε

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε νταλίκα στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρασε κανάτα σε κατάστημα μεταχειρισμένων με 3 δολάρια και την πούλησε πάνω από 500

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε η Βενεζουέλα, ούτε η Αργεντινή: Αυτή είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Λατινική Αμερική

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το εμβόλιο είναι δοκιμασμένο εδώ και 70 χρόνια» - Έκκληση στους πολίτες για εμβολιασμό κατά της γρίπης

10:40ΕΛΛΑΔΑ

«Άσπρη μέρα» και στην Αττική: Χιόνια σε Βίλια και Πάρνηθα - Φωτογραφίες

10:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλεί τα ειδησεογραφικά sites - Έρχεται το «τέλος της εποχής της επισκεψιμότητας»

10:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβολή στη δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντινούπολη: Στράβωσαν δύο μαχαίρια στην κοπή της βασιλόπιτας στο Πατριαρχείο - «Κακός οιωνός», λέει ο Βαρθολομαίος

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 37χρονη εκπαιδευτικό στην Εύβοια: Στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον 22χρονο σύντροφό της

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε νταλίκα στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

08:03WHAT THE FACT

Η ανθρωπότητα μόλις έλαβε ένα σήμα 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

06:38LIFESTYLE

Survivor: Οι εκρηκτικές παρουσίες βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νοεγέννητο βρέφος: Δεν τα κατάφερε μετά από αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο - Αντιμετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.500.000 ευρώ

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν στις φλόγες: Εκατόμβες νεκρών από τις διαδηλώσεις - Αποφασισμένοι για μακελειό οι μουλάδες

10:40ΕΛΛΑΔΑ

«Άσπρη μέρα» και στην Αττική: Χιόνια σε Βίλια και Πάρνηθα - Φωτογραφίες

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Στη δίνη του σκανδάλου «Pandorogate» η Ιταλία: Η άνοδος και η πτώση της influencer Κιάρα Φεράνι - Την Τετάρτη η απόφαση του δικαστηρίου

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Επιδότηση-μαμούθ έως 30.000 ευρώ - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ