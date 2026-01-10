Δεν θα «μας πάρει τις δουλειές»: Το καλύτερο μοντέλο AI μπορεί να ολοκληρώσει μόνο 2,5% των εργασιών

Για να κατανοήσουν ποιες εργασίες μπορεί να φέρει σε πέρας σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της, ερευνητές συγκέντρωσαν εκατοντάδες παραδείγματα έργων που είχαν αναρτηθεί σε πλατφόρμες ελεύθερων επαγγελματιών και για την ολοκλήρωση των οποίων είχαν πληρωθεί άνθρωποι

Δεν θα «μας πάρει τις δουλειές»: Το καλύτερο μοντέλο AI μπορεί να ολοκληρώσει μόνο 2,5% των εργασιών
Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εκτελέσει πολλές εντυπωσιακές εργασίες που αφορούν κώδικα υπολογιστών, έγγραφα ή εικόνες, κάτι που έχει οδηγήσει σε προβλέψεις ότι πολλές μορφές ανθρώπινες εργασίας θα καταστούν πλέον «αχρείαστες», καθώς θα μπορούν να ολοκληρωθούν αποκλειστά από συστήματα AI.

Για να κατανοήσουν ποιες εργασίες μπορεί να φέρει σε πέρας σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της, ερευνητές συγκέντρωσαν εκατοντάδες παραδείγματα έργων που είχαν αναρτηθεί σε πλατφόρμες ελεύθερων επαγγελματιών και για την ολοκλήρωση των οποίων είχαν πληρωθεί άνθρωποι.

Σχέδιο με λίγες λεπτομέρειες

Μία τέτοια περίπτωση ερευνητικού παραδείγματος ήταν η μεταφορά ενός χειρόγραφου αρχιτεκτονικού σχεδίου. Αν κάνετε αναδιαμόρφωση στο διαμέρισμά σας θα μπορούσατε να προσλάβετε έναν έμπειρο αρχιτέκτονα, διακοσμητή, κλπ., ή θα μπορούσατε να ζητήσετε από ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, να το κάνει για εσάς.

Αλλά μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει πραγματικά αυτή τη δουλειά; Στην περίπτωση του παραδείγματος δημιουργίας μίας ψηφιακής έκδοσης ενός χειρόγραφου σχεδίου, η προσπάθεια της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορούμε να πούμε ότι στέφθηκε με επιτυχία.

0102

Το ανθρώπινο χέρι δημιούργησε μία επαγγελματική κάτοψη. 

0202

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης με την καλύτερη απόδοση δημιούργησε επίσης ένα σχέδιο που φαινόταν αληθοφανές, αν και με πολύ λιγότερες λεπτομέρειες.

Το αποτυχημένο σχέδιο απεικονίζει ένα συχνό φαινόμενο, τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, η οποία έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη την οικονομία.

Η AI δεν έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τους ανθρώπους

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιτελέσει πολλά εντυπωσιακά καθήκοντα που αφορούν κώδικα υπολογιστών, έγγραφα ή εικόνες. Αυτό έχει οδηγήσει σε προβλέψεις ότι πολλά είδη ανθρώπινης εργασίας θα μπορούν σύντομα να γίνουν μόνο από υπολογιστές. Το Πανεπιστήμιο Bentley και η Gallup διαπίστωσαν σε μια έρευνα πέρυσι ότι περίπου τα τρία τέταρτα των Αμερικανών αναμένουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει τον αριθμό των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ κατά την επόμενη δεκαετία.

Ωστόσο, τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η τεχνολογία δεν έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τους εργαζομένους.

Για να κατανοήσουν τι εργασίες μπορεί να εκτελέσει σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της, οι ερευνητές συγκέντρωσαν εκατοντάδες παραδείγματα έργων που δημοσιεύτηκαν σε πλατφόρμες ελεύθερων επαγγελματιών και για την ολοκλήρωση των οποίων είχαν πληρωθεί άνθρωποι. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν εργασίες όπως η δημιουργία τρισδιάστατων animations προϊόντων, η μεταγραφή μουσικής, η κωδικοποίηση βιντεοπαιχνιδιών για το διαδίκτυο και η μορφοποίηση ερευνητικών εργασιών για δημοσίευση.

Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα ανέθεσε κάθε εργασία σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT της OpenAI, το Gemini της Google και το Claude της Anthropic.

Projects που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Το καλύτερο εξ αυτών σημείωσε ποσοστό επιτυχίας μόνο 2,5% σε σύνολο 240 περιπτώσεων.

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης με την καλύτερη απόδοση ολοκλήρωσε με επιτυχία μόνο το 2,5% των έργων, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα της Scale AI, μιας νεοσύστατης εταιρείας που παρέχει δεδομένα σε προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης, και του Center for AI Safety, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ασχολείται με την κατανόηση των κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης.

«Τα τρέχοντα μοντέλα δεν είναι κοντά στο να μπορούν να αυτοματοποιήσουν πραγματικές εργασίες στην οικονομία», δήλωσε ο Jason Hausenloy, ένας από τους ερευνητές της μελέτης Remote Labor Index. Δημιούργησαν τον δείκτη για να παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, πρόσθεσε.

Τα αποτελέσματα του Remote Labor Index δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο, με βάση δοκιμές των καλύτερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που ήταν διαθέσιμα εκείνη την περίοδο. Οι ερευνητές σχεδιάζουν να ενημερώσουν τα αποτελέσματα καθώς θα κυκλοφορούν νεότερα μοντέλα.

*Με πληροφορίες από Washington Post

