Κέρδη στη Wall Street με ώθηση από τον κλάδο της τεχνολογίας

Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Κέρδη στη Wall Street με ώθηση από τον κλάδο της τεχνολογίας
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (26/2) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τις επενδυτικές ανησυχίες γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη να υποχωρούν, μετά το sell-off στο ξεκίνημα της εβδομάδας.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 307,65 μονάδων (+0,63%), στις 49.482,15 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 288,40 μονάδων (+1,26%), στις 23.152,08 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 56,06 μονάδων (+0,81%), στις 6.946,13 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:52ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας με επιχορήγηση 17.500 ευρώ

02:26ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

02:02ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Για λίγο ακόμα οι προσφορές στα καταστήματα – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

01:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street με ώθηση από τον κλάδο της τεχνολογίας

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Σε κρίσιμη κατάσταση ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς – Νοσηλεύεται με πνευμονία

00:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Γιουβέντους «άγγιξε» το θαύμα, η Γαλατασαράι πέρασε στους «16»

00:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Παράνομη» η απέλαση παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες σύμφωνα με ομοσπονδιακό δικαστή

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Βινίσιους «υπέγραψε» την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης, στους «16» κι η Παρί!

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ορμπάν κατηγορεί το Κίεβο για σαμποτάζ και αναπτύσσει στρατό για τη φύλαξη ενεργειακών υποδομών

23:55ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Τα ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία παραλήπτη πίσω από το πρόβλημα με τις κάρτες επιδομάτων

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Η μαντινάδα του Ζωιδάκη που έβαλε φωτιά στην Αστόρια

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Κλειστός επ' αόριστον ο δρόμος στην Κλεισούρα μετά τις συνεχείς κατολισθήσεις

23:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Έχασε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός, έπεσε στο 18-10 | Όλα τα αποτελέσματα (25/2)

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Παραιτήθηκε η υπουργός πολιτισμού - Θέτει υποψηφιότητα για τον δήμο του Παρισιού

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ιορδανία ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ - Επισκέφθηκαν παιδιά πρόσφυγες από τη Γάζα και τη Συρία

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Τράπεζα της Ελβετίας «έλαβε μέτρα» για να προστατέψει πελάτες της από τα αρχεία Έπσταϊν

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πάνω από 1.700 Αφρικανοί πολέμουν για λογαριασμό της Ρωσίας - «Τους εξαπατούν», λέει το Κίεβο

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Θαλάσσια ρύπανση σε μαρίνα του δήμου Κασσάνδρας - Διέρρευσαν 150 λίτρα βενζίνης

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο ΕΚΑΒ: Νεκρός 49χρονος οδηγός ασθενοφόρου στην Άρτα

22:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πτολεμαΐδα: 30χρονος αποπειράθηκε να φιλήσει ανήλικη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Από την κυρά Άρτεμη θα φας»: Επίσκεψη Μητσοτάκη στην «κυρά του Δέλτα» στον Έβρο - Βίντεο

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποινική δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία

20:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σφίγγουν τον κλοίο γύρω από το Ιράν - Εγκατέλειψε το λιμάνι του Μπαχρέιν ο 5ος στόλος - Το ίδιο είχε κάνει και πριν τα χτυπήματα του καλοκαιριού

02:26ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Υπάλληλος με πλαστό πτυχίο καλείται να επιστρέψει 230.000 ευρώ

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Μπαρτζωκας με Φουρνιε, απειλήθηκε επεισόδιο

08:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση

19:32LIFESTYLE

Γιώτα Φέστα: «Όταν είπα στον πατέρα μου ότι χώρισα και ήμουν έγκυος από άλλον άντρα έπαθε υστερική κρίση»

21:58ΕΛΛΑΔΑ

9χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία σε δημοτικό σχολείο - Μεταφέρθηκε στο Παίδων

13:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι - Μέχρι 250 ευρώ το ποσό

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα: Συγγνώμη από τους γονείς, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο δεν πήγε στην εφημερία

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν: Πάνω από 2.000 κινεζικά πλοία κοντά στην Ιαπωνία

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Τουρκία για Νετανιάχου - Μόντι: Η αναφορά στους Ινδούς λογχοφόρους που κατατρόπωσαν τους Οθωμανούς - Τι έγινε στην μάχη της Χάιφα

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Σε αναστολή η παιδίατρος που απουσίαζε από εφημερία όταν εισήχθη βρέφος με μηνιγγίτιδα

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη - Ποιοι συμμετέχουν

11:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός - Νέα αγωγή τον πετάει εκτός διαθήκης

18:24LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου - Η ανάρτησή του

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώθηκε στο ρόστερ της Euroleague ο Λεσόρ, εκτίει με Παρί

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Σε κρίσιμη κατάσταση ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς – Νοσηλεύεται με πνευμονία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ