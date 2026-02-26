Κέρδη στη Wall Street με ώθηση από τον κλάδο της τεχνολογίας
Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (26/2) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τις επενδυτικές ανησυχίες γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη να υποχωρούν, μετά το sell-off στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
Οι δείκτες
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 307,65 μονάδων (+0,63%), στις 49.482,15 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 288,40 μονάδων (+1,26%), στις 23.152,08 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 56,06 μονάδων (+0,81%), στις 6.946,13 μονάδες.
