Το μεγαλύτερο σφαιρικό κτίριο στον κόσμο φέρνει τον διαστημικό τουρισμό στη Γη

Μακέτα του έργου «Moon», που φιλοδοξεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο σφαιρικό κτίριο στον κόσμο, με κεντρική σεληνιακή κατασκευή και περιμετρικό τουριστικό συγκρότημα

Ένα φιλόδοξο project με την ονομασία «Moon» φιλοδοξεί να δημιουργήσει το μεγαλύτερο και ψηλότερο πραγματικά σφαιρικό κτίριο στον κόσμο, προσφέροντας στους επισκέπτες μια εμπειρία προσομοίωσης περπατήματος στη Σελήνη. Η ανάπτυξη προωθείται από την εταιρεία Moon World Resorts και εφόσον προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσε να ανοίξει ακόμη και το 2032.

Πού θα κατασκευαστεί

Η τοποθεσία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Αν και το εγχείρημα μοιάζει «ταιριαστό» για χώρες της Μέσης Ανατολής, οι πιθανές υποψήφιες χώρες που αναφέρονται είναι η Αυστραλία, η Βραζιλία, η Κίνα, η Αίγυπτος, η Ινδία, η Πολωνία, η Ισπανία, η Ταϊλάνδη, οι ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

https://www.instagram.com/p/DU0z4E1kW2j/

Μεγαλύτερο από το Sphere του Λας Βέγκας

Το κεντρικό κτίριο θα έχει διάμετρο 271 μέτρα και ύψος 312 μέτρα, διαστάσεις που το καθιστούν σημαντικά μεγαλύτερο από το Sphere at The Venetian Resort στο Λας Βέγκας, το οποίο έχει διάμετρο 157 μέτρα και ύψος 112 μέτρα.

Η κατασκευή φιλοδοξεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο «αληθινά» σφαιρικό κτίριο που έχει ανεγερθεί ποτέ.

Ξενοδοχείο 4.000 δωματίων και συνεδριακό κέντρο

Το «Moon» θα λειτουργεί ως ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα, με βασικό πυρήνα ένα ξενοδοχείο 4.000 δωματίων. Στο επίπεδο του εδάφους προβλέπονται:

Συνεδριακό κέντρο

Χώροι εκδηλώσεων

Εστιατόρια

Εγκαταστάσεις ευεξίας

Μικρότερο boutique ξενοδοχείο

Πάνω από αυτές τις υποδομές θα βρίσκεται το βασικό αξιοθέατο του project.

Προσομοίωση σεληνιακής επιφάνειας

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του σχεδίου είναι μια «αυθεντική» προσομοιωμένη σεληνιακή επιφάνεια, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν την εμπειρία του περπατήματος στη Σελήνη.

Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για το πώς θα επιτευχθεί τεχνικά αυτή η εμπειρία και με ποιους μηχανισμούς θα προσομοιωθούν οι συνθήκες χαμηλής βαρύτητας.

https://www.instagram.com/p/DN3uOrSwosx/

Περιμετρικές κατασκευές και ενεργειακές υποδομές

Το κεντρικό σφαιρικό κτίριο θα περιβάλλεται από 20 πύργους, οι οποίοι θα στηρίζουν υπερυψωμένο πανοραμικό διάδρομο περιμετρικά της σφαίρας. Σύμφωνα με τις απεικονίσεις, ο διάδρομος θα καλύπτεται από ηλιακά πάνελ. Στον ευρύτερο χώρο προβλέπεται επίσης η κατασκευή 16 μικρότερων σφαιρικών κτιρίων.

https://www.instagram.com/p/DPZV5VnEVRE/

Υποδομές μεταφορών και πολυτελείς κατοικίες

Το συνολικό σχέδιο περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης, συγκοινωνιακό κόμβο, ελικοδρόμιο και πολυτελείς επώνυμες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική ανάπτυξη χώρων πρασίνου γύρω από το συγκρότημα, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του ως ολοκληρωμένου τουριστικού και οικιστικού προορισμού.

Σε αναμονή τελικών αποφάσεων

Αν και η εταιρεία αναφέρει ότι το «Moon» θα μπορούσε να λειτουργήσει ήδη από το 2032, το έργο παραμένει σε εννοιολογικό στάδιο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί τελική τοποθεσία ή πλήρες χρηματοδοτικό σχήμα.

Μέχρι να οριστικοποιηθούν τα σχέδια και να ξεκινήσουν οι εργασίες, το φιλόδοξο όραμα για μια γιγαντιαία «Σελήνη» στη Γη παραμένει - προς το παρόν - ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό concept.

