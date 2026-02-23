Το μεγαλύτερο σφαιρικό κτίριο στον κόσμο φέρνει τον διαστημικό τουρισμό στη Γη

Ένα γιγαντιαίο θεματικό συγκρότημα με ξενοδοχείο 4.000 δωματίων και προσομοιωμένη σεληνιακή επιφάνεια σχεδιάζεται να ανοίξει έως το 2032

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Το μεγαλύτερο σφαιρικό κτίριο στον κόσμο φέρνει τον διαστημικό τουρισμό στη Γη

Μακέτα του έργου «Moon», που φιλοδοξεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο σφαιρικό κτίριο στον κόσμο, με κεντρική σεληνιακή κατασκευή και περιμετρικό τουριστικό συγκρότημα

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα φιλόδοξο project με την ονομασία «Moon» φιλοδοξεί να δημιουργήσει το μεγαλύτερο και ψηλότερο πραγματικά σφαιρικό κτίριο στον κόσμο, προσφέροντας στους επισκέπτες μια εμπειρία προσομοίωσης περπατήματος στη Σελήνη. Η ανάπτυξη προωθείται από την εταιρεία Moon World Resorts και εφόσον προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσε να ανοίξει ακόμη και το 2032.

Πού θα κατασκευαστεί

Η τοποθεσία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Αν και το εγχείρημα μοιάζει «ταιριαστό» για χώρες της Μέσης Ανατολής, οι πιθανές υποψήφιες χώρες που αναφέρονται είναι η Αυστραλία, η Βραζιλία, η Κίνα, η Αίγυπτος, η Ινδία, η Πολωνία, η Ισπανία, η Ταϊλάνδη, οι ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

https://www.instagram.com/p/DU0z4E1kW2j/

Μεγαλύτερο από το Sphere του Λας Βέγκας

Το κεντρικό κτίριο θα έχει διάμετρο 271 μέτρα και ύψος 312 μέτρα, διαστάσεις που το καθιστούν σημαντικά μεγαλύτερο από το Sphere at The Venetian Resort στο Λας Βέγκας, το οποίο έχει διάμετρο 157 μέτρα και ύψος 112 μέτρα.

Η κατασκευή φιλοδοξεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο «αληθινά» σφαιρικό κτίριο που έχει ανεγερθεί ποτέ.

Ξενοδοχείο 4.000 δωματίων και συνεδριακό κέντρο

Το «Moon» θα λειτουργεί ως ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα, με βασικό πυρήνα ένα ξενοδοχείο 4.000 δωματίων. Στο επίπεδο του εδάφους προβλέπονται:

  • Συνεδριακό κέντρο
  • Χώροι εκδηλώσεων
  • Εστιατόρια
  • Εγκαταστάσεις ευεξίας
  • Μικρότερο boutique ξενοδοχείο

Πάνω από αυτές τις υποδομές θα βρίσκεται το βασικό αξιοθέατο του project.

Προσομοίωση σεληνιακής επιφάνειας

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του σχεδίου είναι μια «αυθεντική» προσομοιωμένη σεληνιακή επιφάνεια, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν την εμπειρία του περπατήματος στη Σελήνη.

Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για το πώς θα επιτευχθεί τεχνικά αυτή η εμπειρία και με ποιους μηχανισμούς θα προσομοιωθούν οι συνθήκες χαμηλής βαρύτητας.

https://www.instagram.com/p/DN3uOrSwosx/

Περιμετρικές κατασκευές και ενεργειακές υποδομές

Το κεντρικό σφαιρικό κτίριο θα περιβάλλεται από 20 πύργους, οι οποίοι θα στηρίζουν υπερυψωμένο πανοραμικό διάδρομο περιμετρικά της σφαίρας. Σύμφωνα με τις απεικονίσεις, ο διάδρομος θα καλύπτεται από ηλιακά πάνελ. Στον ευρύτερο χώρο προβλέπεται επίσης η κατασκευή 16 μικρότερων σφαιρικών κτιρίων.

https://www.instagram.com/p/DPZV5VnEVRE/

Υποδομές μεταφορών και πολυτελείς κατοικίες

Το συνολικό σχέδιο περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης, συγκοινωνιακό κόμβο, ελικοδρόμιο και πολυτελείς επώνυμες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική ανάπτυξη χώρων πρασίνου γύρω από το συγκρότημα, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του ως ολοκληρωμένου τουριστικού και οικιστικού προορισμού.

Σε αναμονή τελικών αποφάσεων

Αν και η εταιρεία αναφέρει ότι το «Moon» θα μπορούσε να λειτουργήσει ήδη από το 2032, το έργο παραμένει σε εννοιολογικό στάδιο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί τελική τοποθεσία ή πλήρες χρηματοδοτικό σχήμα.

Μέχρι να οριστικοποιηθούν τα σχέδια και να ξεκινήσουν οι εργασίες, το φιλόδοξο όραμα για μια γιγαντιαία «Σελήνη» στη Γη παραμένει - προς το παρόν - ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό concept.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στην Αστυπάλαια

23:55WHAT THE FACT

Φως στο απόλυτο σκοτάδι: Μικρόβια φωτοσυνθέτουν στα βάθη των σπηλαίων του Νέου Μεξικού

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο σφαιρικό κτίριο στον κόσμο φέρνει τον διαστημικό τουρισμό στη Γη

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα και επίσημα ανάμεσα στις 10 σφοδρότερες στα χρονικά

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες ΗΠΑ με Ρωσία και Κίνα στη Γενέυη για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

23:35ΑΠΟΨΕΙΣ

Πεντάγωνο προς Τραμπ: «Ένας πόλεμος με το Ιράν θα εξαντλούσε τις αμερικανικές δυνάμεις» - Τραμπ: Fake news

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Εξαφανίστηκαν 2.500 εξαρτήματα ιταλικών στρατιωτικών αεροσκαφών – Έρευνα της Εισαγγελίας

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Δεκάδες οι νεκροί από τις ταραχές στο Μεξικό: 10.000 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στην πολιτεία Χαλίσκο μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Τριγμούς στις σχέσεις ΗΠΑ - Βρετανίας για το καθεστώς της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχρός και ανέκφραστος ο Νικ Ράινερ στο δικαστήριο για τη δολοφονία των γονιών του - Δήλωσε αθώος

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία «πάγωσε» πάνω από 880 εκατ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Μαδούρο

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η ταινία που έκανε την Κέιτ Μίντλετον να κλάψει ενώ την έβλεπε

23:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ουαλία: Γονείς «πρότυπο» - Μετέτρεψαν σε ρινγκ το γήπεδο σε αγώνα ποδοσφαίρου κάτω των 14 ετών

22:53WHAT THE FACT

Μέταλλο που επιπλέει αλλάζει τα δεδομένα των θαλάσσιων κατασκευών - Νέοι ορίζοντες στη ναυπηγική εμπνευσμένοι από τη Φύση

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός έπεσε σε χαράδρα στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης - Ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Προειδοποίηση από τον ανώτατο στρατηγό των ΗΠΑ για τους κινδύνους επέμβασης στο Ιράν

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαδικτυακός καβγάς Καρανίκα-Πολάκη στα σχόλια του Facebook με «ξεφτιλισμένους» και «φτύσιμο»

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Εισροή υδάτων σε αλιευτικό με έξι επιβαίνοντες βορειοανατολικά της Σύρου

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εκεί που η προσευχή συναντά τη φύση – Το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ταξίδι στα άστρα χωρίς υπέρβαση της ταχύτητας του φωτός - Το «Άγιο Δισκοπότηρο» της ενέργειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: «Πού να φανταστώ ότι δεν ήταν χαιρετισμός, αλλά αποχαιρετισμός» - Συγκλονίζει μαρτυρία ορειβάτη για τον 74χρονο - Εικόνα drone από τον εντοπισμό του

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στην Ηλιόπουλη: Έφυγε από τη ζωή 17χρονος ποδοσφαιριστής

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Το ανατριχιαστικό τελευταίο ηχητικό του El Mencho να απειλεί αστυνομικό - «Θα σε σκοτώσω αν δεν χαλαρώσεις, φίλε»

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγρια επίθεση μελών καρναβαλικού πληρώματος σε δύο νεαρά άτομα - Οπαδικά τα κίνητρα

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα και επίσημα ανάμεσα στις 10 σφοδρότερες στα χρονικά

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαδικτυακός καβγάς Καρανίκα-Πολάκη στα σχόλια του Facebook με «ξεφτιλισμένους» και «φτύσιμο»

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά - Τα πρώτα 18 δευτερόλεπτα

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

20:20LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Δείτε το πρώτο βίντεο από σκηνή της ταινίας The Riders στην Ύδρα

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

21:44ΚΑΙΡΟΣ

«Κεραυνός εν αιθρία»: Πότε συμβαίνει το επικίνδυνο φαινόμενο - «Μπορεί να χτυπήσει 30 χιλιόμετρα μακριά από την καταιγίδα»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ύδρα: Ρεπό με εξόρμηση σε γειτονικά νησιά για τον Μπραντ Πιτ - Επιστρέφει αύριο στα γυρίσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ