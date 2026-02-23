Φως στο απόλυτο σκοτάδι: Μικρόβια φωτοσυνθέτουν στα βάθη των σπηλαίων του Νέου Μεξικού

Η ανακάλυψη στα Σπήλαια Κάρλσμπαντ ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για τα όρια της ζωής και ανοίγει νέους δρόμους στην Αστροβιολογία

Φως στο απόλυτο σκοτάδι: Μικρόβια φωτοσυνθέτουν στα βάθη των σπηλαίων του Νέου Μεξικού
Στα έγκατα των σπηλαίων Κάρλσμπαντ στο Νέο Μεξικό, εκεί όπου το φως του ήλιου δεν φτάνει ποτέ, οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν ζωντανό οργανισμό που αμφισβητεί τους νόμους της βιολογίας. Πρόκειται για παράξενες, πράσινες αποικίες μικροβίων που εντοπίστηκαν πάνω στα ασβεστολιθικά τοιχώματα, σε σημεία που επικρατεί απόλυτο σκοτάδι.

Η έρευνα, με επικεφαλής τους Hazel Barton (Πανεπιστήμιο Αλαμπάμα) και Lars Behrendt (Πανεπιστήμιο Ουψάλα), αποκάλυψε πως πρόκειται για κυανοβακτήρια. Αυτοί οι μονοκύτταροι οργανισμοί διαθέτουν την εκπληκτική ικανότητα να πραγματοποιούν φωτοσύνθεση χρησιμοποιώντας εγγύς υπέρυθρο φως, μια ακτινοβολία μη ορατή στον άνθρωπο. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα βακτήρια αυτά παραμένουν αμετάβλητα στην παρούσα μορφή τους εδώ και 4 έως 9 εκατομμύρια χρόνια.

Το μυστικό της επιβίωσής τους κρύβεται στις χλωροφύλλες τύπου d και f. Οι χρωστικές αυτές επιτρέπουν στα μικρόβια να απορροφούν τα ελάχιστα και ασθενή φωτόνια που αντανακλώνται στα βράχια, μετατρέποντάς τα σε τροφή. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο φωτός που έχει καταγραφεί ποτέ να συντηρεί φωτοσυνθετική ζωή, αποδεικνύοντας ότι οι οργανισμοί μπορούν να προσαρμόζουν τον μεταβολισμό τους σε ακραία περιβάλλοντα με ελάχιστα αποθέματα ενέργειας.

Η ανακάλυψη αυτή έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον των αστροβιολόγων. «Η έρευνα στοχεύει στον προσδιορισμό του μεγαλύτερου μήκους κύματος και της χαμηλότερης έντασης φωτός που μπορούν να διατηρήσουν τη ζωή», εξήγησε η Δρ. Barton. Τα ευρήματα αλλάζουν τα δεδομένα στην αναζήτηση εξωγήινης ζωής: αν η φωτοσύνθεση είναι δυνατή σε τέτοιο σκοτάδι, τότε πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από αμυδρά άστρα ή διαθέτουν βαθιά σπήλαια, θα μπορούσαν να φιλοξενούν ζωή.

Τα σπήλαια του Νέου Μεξικού λειτουργούν πλέον ως ένα επίγειο μοντέλο για το τι μπορεί να συναντήσουμε στο σύμπαν. Οι πράσινες κηλίδες στους σκοτεινούς τοίχους τους μας υπενθυμίζουν πως η ζωή βρίσκει τρόπο να επιμένει, ακόμη και εκεί που οι προσδοκίες μας εξαντλούνται.

*Με πληροφορίες timesofindia.indiatimes

