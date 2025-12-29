Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέες μορφές ζωής μέσα στο ανθρώπινο σώμα

Οι «obelisks», σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, δεν μοιάζουν ούτε με ιούς ούτε με βακτήρια

Μια εντελώς νέα κατηγορία γενετικών δομών, που δεν ταιριάζει με καμία γνωστή μορφή ζωής, εντόπισαν επιστήμονες μέσα στο ανθρώπινο μικροβίωμα, ανοίγοντας νέα ερωτήματα για τα όρια της βιολογίας και την εξέλιξη της ζωής.

Τι ανακάλυψαν οι ερευνητές

Η ανακάλυψη αφορά μικροσκοπικές, κυκλικές δομές RNA που εντοπίζονται σε βακτήρια τα οποία ζουν φυσιολογικά στο ανθρώπινο σώμα. Οι ερευνητές τις ονόμασαν «obelisks» και σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, δεν μοιάζουν ούτε με ιούς ούτε με βακτήρια ούτε με οποιαδήποτε άλλη γνωστή βιολογική οντότητα.

Οι δομές αυτές αποτελούνται αποκλειστικά από RNA, χωρίς να περιέχουν γονίδια που παράγουν πρωτεΐνες και χωρίς να διαθέτουν προστατευτικό «κέλυφος», κάτι που τις διαφοροποιεί ριζικά από τους γνωστούς ιούς.

Χιλιάδες άγνωστες δομές στο ανθρώπινο μικροβίωμα

Αναλύοντας τεράστιες βάσεις γενετικών δεδομένων από δείγματα ανθρώπινου στόματος και εντέρου, οι επιστήμονες εντόπισαν περισσότερους από 3.000 διαφορετικούς τύπους αυτών των RNA δομών. Τα ευρήματα προέρχονται από πληθυσμούς σε διάφορα μέρη του κόσμου, γεγονός που δείχνει ότι οι «obelisks» είναι ευρέως διαδεδομένες.

Πρόκειται για κυκλικές δομές RNA που εντοπίζονται σε ανθρώπινα και παγκόσμια μικροβιώματα, καθώς και σε μεμονωμένα βακτηριακά στελέχη. Δεν παράγουν πρωτεΐνες, αλλά ενδέχεται να φιλοξενούν ριβοζύμες, ενώ η λειτουργία τους παραμένει άγνωστη

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με προηγμένα υπολογιστικά εργαλεία που μπορούν να ανιχνεύσουν κυκλικά μόρια RNA μέσα σε τεράστιες ποσότητες γενετικού υλικού.

Ούτε ιοί ούτε βακτήρια

Οι «obelisks» δεν εντάσσονται σε καμία γνωστή κατηγορία κινητών γενετικών στοιχείων. Αν και θυμίζουν σε κάποιο βαθμό τα «ιοειδή» (viroids) που προσβάλλουν φυτά, εντοπίζονται αποκλειστικά σε βακτήρια που σχετίζονται με τον άνθρωπο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι πολλές από αυτές τις δομές είναι ενσωματωμένες στα βακτηριακά γονιδιώματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι αναπαράγονται μέσα στα βακτήρια και ενδέχεται να έχουν εξελιχθεί μαζί τους.

Υπάρχει κίνδυνος για την υγεία;

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συγκεκριμένες δομές προκαλούν προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, επειδή φιλοξενούνται σε βακτήρια που παίζουν ρόλο στην πέψη και στο ανοσοποιητικό σύστημα, οι επιστήμονες δεν αποκλείουν στο μέλλον να αποκαλυφθούν έμμεσες επιδράσεις τους στη λειτουργία του οργανισμού.

Τι σημαίνει η ανακάλυψη για την επιστήμη

Η ανακάλυψη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς αμφισβητεί τα υπάρχοντα όρια της βιολογικής ταξινόμησης. Παράλληλα, ενισχύει θεωρίες που υποστηρίζουν ότι οι πρώτες μορφές ζωής στη Γη βασίζονταν αποκλειστικά σε αυτοαναπαραγόμενο RNA.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι όσο περισσότερα μικροβιώματα αναλύονται, τόσο πιθανότερο είναι να αποκαλυφθούν και άλλες άγνωστες μορφές γενετικών δομών. Το αν οι «obelisks» αποτελούν αρχαία απομεινάρια της εξέλιξης ή σύγχρονους μοριακούς «παράσιτους» παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

