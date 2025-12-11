Πώς τα τατουάζ επηρεάζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα - Τι δείχνει διεθνής μελέτη

Πως το μελάνι του τατουάζ επηρεάζει την υγεία μας

Πώς τα τατουάζ επηρεάζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα - Τι δείχνει διεθνής μελέτη
Unsplash
Μια πρωτοποριακή διεθνής μελέτη, στην οποία συμμετείχαν και επιστήμονες από το Βιολογικό Κέντρο της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχίας, δείχνει ότι τα συχνά χρησιμοποιούμενα χρώματα τατουάζ επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, προκαλούν φλεγμονή και μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα ορισμένων εμβολίων.

Αμέσως μετά την εφαρμογή, οι χρωστικές ουσίες εξαπλώνονται γρήγορα μέσω του λεμφικού συστήματος και συσσωρεύονται στους λεμφαδένες, όπου παραμένουν για πολλά χρόνια. Η έρευνα εξέτασε την τοξικότητα των τριών πιο διαδεδομένων χρωμάτων – μαύρου, κόκκινου και πράσινου – και αποκάλυψε ότι οι χρωστικές δεν μένουν μόνο στο δέρμα, αλλά αποθηκεύονται μόνιμα σε ανοσοκύτταρα.

Δεν υπάρχει ακριβής στατιστική, αλλά εκτιμάται ότι περίπου το 15% των ανθρώπων στην Τσεχία έχουν τατουάζ. Σύμφωνα όμως με τη νέα διεθνή έρευνα, αυτά τα άτομα μπορεί να κινδυνεύουν από πιθανά προβλήματα στο ανοσοποιητικό.

Οι επιστήμονες από δώδεκα ερευνητικές ομάδες (συμπεριλαμβανομένης μίας από την Τσεχία) περιέγραψαν στη μελέτη ότι το μελάνι, μέσα σε λίγες ώρες από το τατουάζ, ταξιδεύει μέσω των λεμφικών αγγείων και συσσωρεύεται σε μεγάλη ποσότητα στους λεμφαδένες. Εκεί καταναλώνεται από ανοσοκύτταρα – τα μακροφάγα. Αυτά τα κύτταρα, που συνήθως απομακρύνουν χωρίς πρόβλημα ξένα σωματίδια όπως βακτήρια, ιούς ή τοξίνες, δεν μπορούν να διασπάσουν τη χρωστική του τατουάζ.

Τα μακροφάγα εξαντλούνται τόσο πολύ από αυτή την ανεπιτυχή προσπάθεια, ώστε τελικά καταστρέφονται. Το φαινόμενο αυτό είναι εντονότερο στο μαύρο και το κόκκινο μελάνι.

tattoo-1.jpg

Unsplash

«Η διαδικασία του τατουάζ προκαλεί μια φλεγμονώδη αντίδραση που έχει δύο σαφώς αναγνωρίσιμες φάσεις. Πρώτα εμφανίζεται οξύς φλεγμονώδης ερεθισμός, που κορυφώνεται μέσα σε λίγες ώρες από το τατουάζ και σταδιακά υποχωρεί τις επόμενες ημέρες. Ακολουθεί μια μακροχρόνια φάση, όπου οι φλεγμονώδεις διεργασίες και η ενεργοποίηση των ανοσοκυττάρων στους λεμφαδένες συνεχίζονται για τουλάχιστον δύο μήνες», περιγράφουν οι ερευνητές. Οι επιστήμονες παρατήρησαν την παρουσία χρωστικών στους λεμφαδένες όχι μόνο σε εργαστηριακά ποντίκια, αλλά και σε ανθρώπινους ιστούς, ακόμη και πολλά χρόνια μετά το τατουάζ.

Τατουάζ και εμβολιασμός

Η μελέτη εξέτασε επίσης εάν το τατουάζ μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων – ένα θέμα που πήρε μεγάλη δημοσιότητα κατά την πανδημία Covid-19.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ποντίκια με τατουάζ παρήγαγαν σημαντικά λιγότερα αντισώματα μετά τον εμβολιασμό με εμβόλιο mRNA. Ο λόγος μπορεί να είναι ότι μέρος των ανοσοκυττάρων παραμένει μακροχρόνια επηρεασμένο από το μελάνι, επεξεργάζεται χειρότερα το αντιγόνο και στέλνει πιο αδύναμα σήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την παραγωγή αντισωμάτων. Παρόμοια, ανθρώπινα ανοσοκύτταρα εκτεθειμένα στο μελάνι αντέδρασαν επίσης λιγότερο αποτελεσματικά στο αντιγόνο.

tattoo-2.jpg

Unsplash

Αυτές οι διαπιστώσεις ανοίγουν νέες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των τατουάζ, ιδιαίτερα για ανθρώπους με μεγάλο μέρος του σώματός τους καλυμμένο από αυτά. «Το μελάνι των τατουάζ δεν είναι ανοσολογικά ουδέτερο. Μπορεί να αλλάζει μακροχρόνια το περιβάλλον στους λεμφαδένες, κάτι που μπορεί να είναι σημαντικό για τις αντιδράσεις σε λοιμώξεις και στον εμβολιασμό», προειδοποιεί ο Martin Palus από το Βιολογικό Κέντρο της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχίας, που συμμετείχε στη μελέτη.

Η έρευνα για αυτό το φαινόμενο δεν τελειώνει με τη συγκεκριμένη μελέτη. Οι επιστήμονες θα συνεχίσουν να εξετάζουν λεπτομερέστερα τη σχέση μεταξύ των χρωστικών τατουάζ, του ανοσοποιητικού συστήματος και των ασθενειών.

Οι κύριοι συγγραφείς – Santiago F. González και Martin Palus – έχουν ήδη ζητήσει επιχορήγηση από το πρόγραμμα WEAVE – Lead Agency, που χρηματοδοτεί το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών της Ελβετίας και η Τσεχική Επιχορηγητική Υπηρεσία. Στο νέο τους έργο σκοπεύουν να εστιάσουν κυρίως στο πώς τα χρώματα των τατουάζ επηρεάζουν την ανοσολογική απόκριση σε λοιμώξεις.

Η νέα αυτή μελέτη, δημοσιευμένη στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό PNAS, υπογραμμίζει – σύμφωνα με τους συγγραφείς – την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την ασφάλεια των μελανιών των τατουάζ και τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας παρουσίας τους στο σώμα.

