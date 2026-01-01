Έβρος: Πρωτοχρονιά στα σύνορα με την Τουρκία – Οι ευχές των άγρυπνων φρουρών μας

Ψηλά και ανατολικά στον Έβρο, μία «ανάσα» μακριά από την Τουρκία και την Αδριανούπολη, ο οπλίτης θητείας από τη Λάρισα, Αλέξανδρος Καραμήτσιος και ο ανθυπολοχαγός, Αθανάσιος Βέργος, εν ώρα καθήκοντος, ευχήθηκαν καλή χρονιά στις οικογένειές τους, τους αγαπημένους τους και σε όλο τον κόσμο.

«Νιώθω υπερήφανος και συγκινημένος, παρ’ ότι είμαι μακριά από τους δικούς μου», ανέφερε ο οπλίτης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο ανθυπολοχαγός συμπλήρωσε ότι «όλοι μπορούν να γιορτάζουν με ασφάλεια, καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται στα σύνορα άυπνες, με υψηλό ηθικό και απόλυτη αφοσίωση στην πατρίδα και στο καθήκον».

«Η αλλαγή του χρόνου υπενθυμίζει ότι το καθήκον δεν είναι ωράριο. Η παρουσία μας εξασφαλίζει ηρεμία στους συμπατριώτες μας», ανέφερε ο ένστολος, ενώ η κάμερα έδειχνε την εγγύτητα του φυλάκιου 5 της Ορεστιάδας με την Τουρκία.