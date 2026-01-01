Πρωτοχρονιά στον κόσμο: Με πυροτεχνήματα και παγωμένες βουτιές η υποδοχή του 2026

Ένα άτομο περπατά δίπλα από φωτισμένες διακοσμήσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025

Eκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο αποχαιρετούν το γεμάτο προκλήσεις 2025, εναποθέτοντας τις ελπίδες τους στο νέο έτος.

Τα ρολόγια έδειξαν 12 στα νησιά που βρίσκονται κοντύτερα στη Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας (International Date Line) στον Ειρηνικό Ωκεανό, μεταξύ άλλων στο Κιριτιμάτι (Νήσος Χριστουγέννων), την Τόνγκα και τη Νέα Ζηλανδία.

Στην Αυστραλία, το Σίδνεϊ υποδέχθηκε το 2026 με ένα θεαματικό σόου με 40.000 πυροτεχνήματα που φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό. Οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, εβδομάδες αφότου ένοπλοι σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην πόλη.

«Εδώ, τώρα, η χαρά που νιώθουμε συνήθως στην αρχή του νέου έτους αμβλύνεται από τη θλίψη της χρονιάς που έφυγε», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Πυροτεχνήματα εκτοξεύονται πάνω από το λιμάνι κατά τη διάρκεια της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, στο Σίδνεϊ AAP/Dan Himbrechts

Στο Χονγκ Κονγκ, η επίδειξη πυροτεχνημάτων που είχε προγραμματιστεί ακυρώθηκε ως φόρος τιμής στους 161 ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε μια πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα συγκρότημα πολυκατοικιών τον Νοέμβριο.

Τα ρολόγια αντίστροφης μέτρησης στα κτίρια, καθώς οι άνθρωποι συγκεντρώνονται στην κεντρική περιοχή για να γιορτάσουν την έναρξη του 2026, στο Χονγκ Κονγκ, την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 AP/Chan Long Hei

Στη Σεούλ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο περίπτερο Bosingak, όπου μια μπρούντζινη καμπάνα χτυπά 33 φορές τα μεσάνυχτα, μια παράδοση που έχει τις ρίζες της στη βουδιστική κοσμολογία, συμβολίζοντας τους 33 παραδείσους. Οι κωδωνοκρουσίες πιστεύεται πως διώχνουν την κακοτυχία και υποδέχονται την ειρήνη και την ευημερία για τη χρονιά που έρχεται.

Οι άνθρωποι γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά μπροστά από το περίπτερο Bosingak, όπου πραγματοποιείται η ετήσια τελετή χτυπήματος της καμπάνας της Πρωτοχρονιάς στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 APo/Lee Jin-man

Εορταστικές εκδηλώσεις για την έλευση του νέου έτους και μια παράσταση με τύμπανα πραγματοποιήθηκαν στο πέρασμα Juyong, στο Σινικό Τείχος λίγο έξω από το Πεκίνο. Το πλήθος κρατούσε πινακίδες που έγραφαν 2026 και είχαν το σύμβολο ενός αλόγου. Ο Φεβρουάριος σηματοδοτεί την άφιξη της Χρονιάς του Αλόγου στο κινεζικό σεληνιακό ημερολόγιο.

Την ίδια ώρα, στην Κροατία, το πρωτοχρονιάτικο πάρτι ξεκίνησε από νωρίς. Από το 2000, στην πόλη Φούζινε η αντίστροφη μέτρηση πραγματοποιείται το μεσημέρι τοπική ώρα, μια παράδοση που έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Τα πλήθη ζητωκραυγάζουν, κερνούν ο ένας τον άλλο σαμπάνια και χορεύουν στους ρυθμούς της μουσικής, όλα αυτά κατά τη διάρκεια του μεσημεριού. Οι πιο θαρραλέοι, φορώντας σκουφάκια του Άγιου Βασίλη, βούτηξαν στα παγωμένα νερά της λίμνης Μπάγιερ.

Σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, η υποδοχή στη Νέα Υόρκη.

Κονφετί πέφτει πάνω στους παρευρισκόμενους στην Times Square κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, στη Νέα Υόρκη. AP/Eduardo Munoz Alvarez

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης για το 2026, χρονιά όπου θα διεξαχθούν οι ενδιάμεσες εκλογές. «Δεν είναι θαυμάσιο που έχουμε ένα ισχυρό σύνορο, δεν υπάρχει πληθωρισμός, διαθέτουμε έναν ισχυρό στρατό και μια ακμάζουσα οικονομία; Καλή Χρονιά!», έγραψε στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.