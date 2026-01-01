Πρωτοχρονιά στον κόσμο: Με πυροτεχνήματα και παγωμένες βουτιές η υποδοχή του 2026

Η υφήλιος αποχαιρέτισε το 2025

Newsbomb

Πρωτοχρονιά στον κόσμο: Με πυροτεχνήματα και παγωμένες βουτιές η υποδοχή του 2026

Ένα άτομο περπατά δίπλα από φωτισμένες διακοσμήσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025

AP/Lee Jin-man
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Eκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο αποχαιρετούν το γεμάτο προκλήσεις 2025, εναποθέτοντας τις ελπίδες τους στο νέο έτος.

Τα ρολόγια έδειξαν 12 στα νησιά που βρίσκονται κοντύτερα στη Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας (International Date Line) στον Ειρηνικό Ωκεανό, μεταξύ άλλων στο Κιριτιμάτι (Νήσος Χριστουγέννων), την Τόνγκα και τη Νέα Ζηλανδία.

Στην Αυστραλία, το Σίδνεϊ υποδέχθηκε το 2026 με ένα θεαματικό σόου με 40.000 πυροτεχνήματα που φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό. Οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, εβδομάδες αφότου ένοπλοι σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην πόλη.

«Εδώ, τώρα, η χαρά που νιώθουμε συνήθως στην αρχή του νέου έτους αμβλύνεται από τη θλίψη της χρονιάς που έφυγε», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

New Year's Eve Australia

Πυροτεχνήματα εκτοξεύονται πάνω από το λιμάνι κατά τη διάρκεια της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, στο Σίδνεϊ

AAP/Dan Himbrechts

Στο Χονγκ Κονγκ, η επίδειξη πυροτεχνημάτων που είχε προγραμματιστεί ακυρώθηκε ως φόρος τιμής στους 161 ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε μια πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα συγκρότημα πολυκατοικιών τον Νοέμβριο.

New Year's Eve Hong Kong

Τα ρολόγια αντίστροφης μέτρησης στα κτίρια, καθώς οι άνθρωποι συγκεντρώνονται στην κεντρική περιοχή για να γιορτάσουν την έναρξη του 2026, στο Χονγκ Κονγκ, την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026

AP/Chan Long Hei

Στη Σεούλ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο περίπτερο Bosingak, όπου μια μπρούντζινη καμπάνα χτυπά 33 φορές τα μεσάνυχτα, μια παράδοση που έχει τις ρίζες της στη βουδιστική κοσμολογία, συμβολίζοντας τους 33 παραδείσους. Οι κωδωνοκρουσίες πιστεύεται πως διώχνουν την κακοτυχία και υποδέχονται την ειρήνη και την ευημερία για τη χρονιά που έρχεται.

South Korea New Year

Οι άνθρωποι γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά μπροστά από το περίπτερο Bosingak, όπου πραγματοποιείται η ετήσια τελετή χτυπήματος της καμπάνας της Πρωτοχρονιάς στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026

APo/Lee Jin-man

Εορταστικές εκδηλώσεις για την έλευση του νέου έτους και μια παράσταση με τύμπανα πραγματοποιήθηκαν στο πέρασμα Juyong, στο Σινικό Τείχος λίγο έξω από το Πεκίνο. Το πλήθος κρατούσε πινακίδες που έγραφαν 2026 και είχαν το σύμβολο ενός αλόγου. Ο Φεβρουάριος σηματοδοτεί την άφιξη της Χρονιάς του Αλόγου στο κινεζικό σεληνιακό ημερολόγιο.

Την ίδια ώρα, στην Κροατία, το πρωτοχρονιάτικο πάρτι ξεκίνησε από νωρίς. Από το 2000, στην πόλη Φούζινε η αντίστροφη μέτρηση πραγματοποιείται το μεσημέρι τοπική ώρα, μια παράδοση που έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Τα πλήθη ζητωκραυγάζουν, κερνούν ο ένας τον άλλο σαμπάνια και χορεύουν στους ρυθμούς της μουσικής, όλα αυτά κατά τη διάρκεια του μεσημεριού. Οι πιο θαρραλέοι, φορώντας σκουφάκια του Άγιου Βασίλη, βούτηξαν στα παγωμένα νερά της λίμνης Μπάγιερ.

Σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, η υποδοχή στη Νέα Υόρκη.

APTOPIXNew Year's Eve New York

Κονφετί πέφτει πάνω στους παρευρισκόμενους στην Times Square κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, στη Νέα Υόρκη.

AP/Eduardo Munoz Alvarez

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης για το 2026, χρονιά όπου θα διεξαχθούν οι ενδιάμεσες εκλογές. «Δεν είναι θαυμάσιο που έχουμε ένα ισχυρό σύνορο, δεν υπάρχει πληθωρισμός, διαθέτουμε έναν ισχυρό στρατό και μια ακμάζουσα οικονομία; Καλή Χρονιά!», έγραψε στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Donald Trump,Melania Trump

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ φτάνουν για την εορταστική εκδήλωση της Πρωτοχρονιάς στο κλαμπ Mar-a-Lago, την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

AP/Alex Brandon
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έχει πλέον τον μεγαλύτερο στρατό της Ευρώπης. Τι θα συμβεί όταν τελειώσει ο πόλεμος;

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτή ήταν η πρώτη κλήση στο 100 για το 2026 – Έγινε 6 δευτερόλεπτα μετά τις 12

08:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Παρίστανε αστυνομικό και λήστεψε 33χρονο σε στάση λεωφορείου – Βίντεο ντοκουμέντο

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Η στιγμή που ΙΧ χτυπάει στις μπάρες και ανατρέπεται - Νεκρός ο οδηγός

08:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά για το 2026

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις Άλπεις - Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Από την Ήπειρο έως τη Λέρο: Τα έθιμα και οι παραδόσεις της Πρωτοχρονιάς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοχρονιά στον κόσμο: Με πυροτεχνήματα και παγωμένες βουτιές η υποδοχή του 2026

07:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από την ψύξη στην... απόψυξη - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό μετά τα χιόνια και το κρύο

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Γερμανία: Δύο 18χρονοι νεκροί από έκρηξη πυροτεχνημάτων

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία είναι έτοιμη κατά 90%, μένει το 10%

07:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το doodle της Google για το 2026 - Η παράδοση 20 ετών που συνεχίζεται έως και σήμερα

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διόδια: Αυξήσεις από σήμερα - Οι νέες τιμές σε όλους τους σταθμούς στην Ελλάδα

07:20LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές κάνουν ποδαρικό για το 2026 στην τηλεόραση

07:19LIFESTYLE

Βασίλισσα Καμίλα: Αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση σε τρένο όταν ήταν έφηβη

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο κόσμος το 2050: Η «μη προφητεία» για την τεχνητή νοημοσύνη, τα ακραία κλίματα και τα νέα σύνορα

07:16ΚΥΠΡΟΣ

Η Κύπρος από σήμερα στο τιμόνι της ΕΕ - Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποδαρικό με αυξήσεις στα καθαρά εισοδήματα φέρνει το 2026 - Μποναμάς στους μισθούς

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών - Συνελήφθησαν δύο μαθητές για απόπειρα βιασμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις Άλπεις - Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά

07:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από την ψύξη στην... απόψυξη - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό μετά τα χιόνια και το κρύο

16:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από Αρναούτογλου - Από τα χιόνια στους... 18 βαθμούς σε λίγες ώρες

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Η στιγμή που ΙΧ χτυπάει στις μπάρες και ανατρέπεται - Νεκρός ο οδηγός

23:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

07:05ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 1 Ιανουαρίου 2026 - Δείτε ποιοι γιορτάζουν

07:20LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές κάνουν ποδαρικό για το 2026 στην τηλεόραση

20:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κρατικό Λαχείο: Τα αποτελέσματα για το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2026

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διόδια: Αυξήσεις από σήμερα - Οι νέες τιμές σε όλους τους σταθμούς στην Ελλάδα

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών - Συνελήφθησαν δύο μαθητές για απόπειρα βιασμού

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

07:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή με τον θάνατο των δύο αδερφών στην Ναύπακτο - Ανοίγει ξανά ο φάκελος για να εξεταστεί ως διπλό φονικό

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία παραμονή της Πρωτοχρονιάς: Κατέληξε 27χρονη που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Χανίων

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά για το 2026

08:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Παρίστανε αστυνομικό και λήστεψε 33χρονο σε στάση λεωφορείου – Βίντεο ντοκουμέντο

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

12:46LIFESTYLE

86χρονος έσπρωχνε καρότσια σε σούπερ μάρκετ: Η εγγονή του πήρε την κατάσταση στα χέρια της

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοχρονιά στον κόσμο: Με πυροτεχνήματα και παγωμένες βουτιές η υποδοχή του 2026

15:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πάρε μαρκαδόρο και σχεδίαζε»: Ο Ζελένσκι δέχεται πως έχασε ουκρανικά εδάφη - Οι περιοχές που δίνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ