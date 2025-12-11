Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια: Προσοχή στο χρώμα - Ποιο «καίει» περισσότερο ρεύμα

Κόκκινο, κίτρινο, πράσινο ή κλασικό λευκό - τα λαμπάκια είναι διαθέσιμα σε πολλά χρώματα. Ποιο ακριβώς θα επιλέξετε κατά την περίοδο των Χριστουγέννων μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση.

Είναι γνωστό ότι τα LED είναι πιο ενεργειακά αποδοτικά από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου. Και πολλοί γνωρίζουν επίσης ότι τα χρονόμετρα μπορεί να είναι χρήσιμα.

Γνωρίζατε όμως ότι μπορείτε επίσης να επηρεάσετε την κατανάλωση ενέργειας επιλέγοντας το χρώμα και τη φωτεινότητα;

Τα λευκά LED έχουν την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας, σύμφωνα με Γερμανούς επαγγελματίες ηλεκτρολόγους.

Τα καθαρά χρώματα είναι ενεργειακά αποδοτικά

Τα πολύχρωμα LED σε χρώματα όπως το κόκκινο, το πράσινο ή το μπλε καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από τα λευκά. Είναι ενδιαφέρον ότι το ανθρώπινο μάτι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στα κύματα πράσινου φωτός. Ως αποτέλεσμα, τα πράσινα LED θα μπορούσαν να παράγουν υψηλή φωτεινή απόδοση ακόμη και με χαμηλότερη ηλεκτρική ενέργεια.

Τα κόκκινα LED, ωστόσο, συνήθως απαιτούν πολύ λίγη ενέργεια για να παράγουν καλή ποσότητα φωτός. Επομένως, τα κόκκινα LED τείνουν να είναι τα πιο αποτελεσματικά – ακολουθούμενα από τα πράσινα και μπλε LED, σύμφωνα με το ZVEH.

Προσοχή στο λευκό...

Τα ελεγχόμενα LED RGB χρησιμοποιούνται συχνά σε λαμπιόνια ή έξυπνα φώτα. Το RGB σημαίνει κόκκινο, πράσινο και μπλε, από τα οποία αναμειγνύονται άλλα χρώματα. Σημαντικό: Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατανάλωσή τους εξαρτάται από τον επιλεγμένο συνδυασμό χρωμάτων.

Τα μικτά χρώματα με υψηλό λευκό συστατικό μπορούν να καταναλώσουν περισσότερη ενέργεια από τα καθαρά χρώματα. Επομένως, είναι καλύτερο να δώσετε προσοχή στο λευκό περιεχόμενο της πηγής φωτός για να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας – αυτή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη.