Η Βουλγαρία πέρασε κι επίσημα στο ευρώ: «Το τελευταίο βήμα για ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Νέα εποχή στη Βουλγαρία. Δεκαεννέα χρόνια αφότου εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα εγκατέλειψε το εθνικό της νόμισμα, το λεβ και υιοθετώντας το ευρώ, έγινε το 21ο κράτος που επιλέγει το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (01/01).

Με αυτόν τον τρόπο, η βαλκανική χώρα ελπίζει να ενισχύσει τους οικονομικούς της δεσμούς με τα άλλα μέλη της Ευρωζώνης, ανησυχώντας παράλληλα για την αύξηση των τιμών.

«Η υιοθέτηση του ευρώ είναι το τελευταίο στάδιο της ενσωμάτωσης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο πρόεδρος της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ, σε τηλεοπτικό διάγγελμα μερικά λεπτά πριν από την αλλαγή του χρόνου, εκφράζοντας ωστόσο, τη λύπη για το γεγονός ότι δεν διεξήχθη δημοψήφισμα για το θέμα αυτό που έχει διχάσει τη χώρα ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να εκφράσουν την άποψή τους.

«Αυτή η άρνηση ήταν ένα από τα δραματικά συμπτώματα του βαθιού χάσματος μεταξύ της πολιτικής τάξης και του λαού, το οποίο επιβεβαιώθηκε από τις μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα», σχολίασε, παρά το γεγονός ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε διαφορετικά.

Η ισοτιμία ευρώ – λεβ παραμένει σταθερή στις 1 προς 1,95583 από τις αρχές του 2006. Ωστόσο, πολλοί Βούλγαροι φοβούνται πως η υιοθέτηση του ευρώ θα αυξήσει τον πληθωρισμό, ενόσω οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν ότι τον Νοέμβριο κατά 5% σε μεγάλη βάση, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Οι Βούλγαροι αξιωματούχοι προσπάθησαν να καθησυχάσουν τους πολίτες και υποσχέθηκαν ότι αυτή η είσοδος στην Ευρωζώνη θα ενισχύσει την οικονομία της χώρας, μία από τις φτωχότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τη φέρει πιο κοντά στη Δύση.

Για τον επικεφαλής της βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας, Ντίμιταρ Ράντεφ, «το ευρώ δεν είναι απλώς μια οικονομική απόφαση». «Δεν είναι απλώς ένα νόμισμα, αλλά σημάδι ένταξης: Απόδειξη ότι η θέση σου δεν είναι στην περιφέρεια, αλλά σε έναν χώρο κοινών κανόνων, εμπιστοσύνης και ευθύνης», υπογράμμισε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Πριν από τη Βουλγαρία, η Κροατία ήταν η τελευταία χώρα που υιοθέτησε το ευρώ (2003), το οποίο υιοθετήθηκε αρχικά την 1η Ιανουαρίου 2002 από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.