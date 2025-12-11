Το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνο - Ανάλυση 3D αποκαλύπτει νέα στοιχεία

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θρησκευτικά κειμήλια εξακολουθεί να διχάζει την επιστημονική κοινότητα

Newsbomb

Το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνο - Ανάλυση 3D αποκαλύπτει νέα στοιχεία
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία νέα ψηφιακή ανάλυση της Σινδόνης του Τορίνο έχει αναζωπυρώσει για μια ακόμα φορά τις συζητήσεις σχετικά με την αυθεντικότητά της και αν η ολόσωμη εικόνα ενός άνδρα που φαίνεται να έχει σταυρωθεί, ανήκει στον Ιησού.

Για εκατομμύρια πιστούς αποτελεί ιερό σύνδεσμο με τον Χριστό, αλλά για τους επιστήμονες ένα από τα πιο περίπλοκα και αμφιλεγόμενα αντικείμενα στην ανθρώπινη ιστορία.

Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Archaeometry από τον Βραζιλιάνο ειδικό στο 3D Cicero Moraes αμφισβητεί την ιδέα ότι η εικόνα θα μπορούσε να έχει σχηματιστεί από την επαφή με ένα πραγματικό ανθρώπινο σώμα. Αντίθετα, ο Moraes προτείνει μια διαφορετική προέλευση: ένα γλυπτό χαμηλού ανάγλυφου, όπως μια σκαλιστή ή ανάγλυφη επιφάνεια, που πιθανότατα δημιουργήθηκε ως μεσαιωνική θρησκευτική τέχνη.

shroud-of-turin-image-2.jpg

Αυτή η προσέγγιση αναβιώνει ερωτήματα σχετικά με το πώς διαμορφώθηκε η εικόνα της Σινδόνης. Η προσπάθεια χρονολόγησης με ραδιενεργό άνθρακα το 1988 πρότεινε μια μεσαιωνική προέλευση, χρονολογώντας το ύφασμα μεταξύ 1260 και 1390 μ.Χ. Ωστόσο, αυτό το αποτέλεσμα δεν διευθέτησε ποτέ το ζήτημα και νέα δεδομένα συνεχίζουν να ανοίγουν ξανά παλιά ερωτήματα.

Ο Moraes έτρεξε προσομοιώσεις για να μελετήσει πώς το ύφασμα αλληλεπιδρά τόσο με ένα 3D ανθρώπινο σώμα, όσο και με μια ρηχή γλυπτή επιφάνεια. Το ύφασμα που ήταν τυλιγμένο πάνω σε μια ογκομετρική μορφή παρήγαγε αξιοσημείωτες παραμορφώσεις - πολύ φαρδιές, πολύ ασύμμετρες - για να ταιριάζει με την εικόνα στη Σινδόνη.

Συνέκρινε αυτές τις παραμορφώσεις με αυτό που αποκαλεί «φαινόμενο της μάσκας του Αγαμέμνονα» - μια αναφορά στο πώς οι μάσκες κηδείας παραμορφώνουν τις διαστάσεις του προσώπου όταν ισοπεδώνονται. Αντίθετα, όταν το προσομοιωμένο ύφασμα κάλυπτε ένα γλυπτό χαμηλού ανάγλυφου, η εικόνα που προέκυπτε ευθυγραμμίστηκε πολύ περισσότερο με τις αναλογίες της Σινδόνης.

«Το μοτίβο επαφής που δημιουργείται από το μοντέλο χαμηλού ανάγλυφου είναι πιο συμβατό με την εικόνα της Σινδόνης», έγραψε ο Moraes στην αρχική μελέτη. «Δείχνει λιγότερη ανατομική παραμόρφωση και μεγαλύτερη πιστότητα στα παρατηρούμενα περιγράμματα».

Αυτό το εύρημα υποστηρίζει τη θεωρία ότι η χρωστική ουσία ή η θερμότητα μπορεί να έχουν εφαρμοστεί σε μια γλυπτή επιφάνεια και στη συνέχεια να έχουν μεταφερθεί σε ύφασμα. Τέτοιες τεχνικές ήταν γνωστές στους τεχνίτες του Μεσαίωνα, ιδιαίτερα στη δημιουργία επιτύμβιων ομοιωμάτων και εικονογραφίας.

Η πιο πρόσφατη από τις μελέτες, το 2022, με ακτίνες Χ (WAXS), συνέκρινε τη μοριακή δομή του λινού με δείγματα από γνωστές ιστορικές περιόδους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ίνες της Σινδόνης ήταν «πλήρως συμβατές» με ένα λινό ύφασμα που χρονολογείται μεταξύ 55 και 74 μ.Χ.

Προειδοποίησαν ότι τα αποτελέσματα δεν απέδειξαν την αυθεντικότητα, αλλά έδειξαν ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να έχουν παραμορφώσει τις προηγούμενες ημερομηνίες άνθρακα.

Το μυστήριο της εικόνας παραμένει άλυτο

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας αλλάζει πίστα

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης Newsbomb

09:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός του 68χρονου και ο φίλος του - Κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο για εξαφάνιση 33χρονου

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικός εφιάλτης: Η προσομοίωση που δείχνει πιθανό πλήγμα και στην Ελλάδα

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα γιάφκα του «Δήμου» στην Αλβανία - Βαρύς οπλισμός στο σπίτι του εκτελεστή της Greek Mafia

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ευρώπη χτυπά το καμπανάκι για τους Κινέζους

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην εθνική οδό έξω από τη Λάρισα - Έκλεισαν προσωρινά τα διόδια

09:24ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όμιλος ΑΒΑΞ: Συνέχεια στην ισχυρή ανάπτυξη με αριθμούς ρεκόρ

09:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν, Αρμάνι-Παναθηναϊκός, Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ και Σαμσουνσπόρ-ΑΕΚ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G2 σε εξέλιξη - Πώς θα επηρεαστεί η Γη

09:18LIFESTYLE

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Κίμωνα Κουρή και το γιο τους να παίζουν πιάνο

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Το βίντεο των 45 δευτερολέπτων με το ρεσάλτο των Αμερικανών κομάντο στο πετρελαιοφόρο

09:15WHAT THE FACT

Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια: Προσοχή στο χρώμα - Ποιο «καίει» περισσότερο ρεύμα

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μαξίμου σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης – Συνάντηση με Χατζηδάκη

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Μαθητές έβαλαν 7 φορές φωτιά μέσα σε 3 ημέρες στο σχολείο τους

09:03WHAT THE FACT

Το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνο - Ανάλυση 3D αποκαλύπτει νέα στοιχεία

09:01ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Cup: Σπερς και Θάντερ έκλεισαν ραντεβού για τα ημιτελικά του Λας Βέγκας - Δείτε τα highlights

08:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάχες πρόκρισης για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη - Οι ώρες και τα κανάλια

08:57WHAT THE FACT

Τι σημαίνει η λέξη «σεισάχθεια» - Από που προέρχεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

09:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός του 68χρονου και ο φίλος του - Κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα γιάφκα του «Δήμου» στην Αλβανία - Βαρύς οπλισμός στο σπίτι του εκτελεστή της Greek Mafia

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στην Ελβετία: Τεμάχισε τη σύντροφό του - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στη Γερμανία ο τρίτος καταζητούμενος για τις δολοφονίες στο κάμπινγκ - Ο ρόλος του στο διπλό έγκλημα

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα θα μπορούσε να συντρίψει τις ΗΠΑ: Τι αποκαλύπτει απόρρητο έγγραφο του Πενταγώνου - Το σενάριο για 21.000 θύματα και τεράστιες απώλειες

08:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Στις 19 και 22 Δεκεμβρίου οι πληρωμές - Αυξημένα τα ποσά που θα μπουν

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία – Η «προφητική» δήλωση του 33χρονου

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο νέος διοικητής της ρωσικής Wagner με το κωδικό όνομα Salem - Έχασε δύο πόδια και ένα χέρι στην Ουκρανία

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κατηγορείται ότι σχεδίασε την εκτέλεση του θείου του για να του «φάει» την περιουσία - Το «θέατρο» στην αστυνομία λίγες ώρες μετά το φονικό

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μαξίμου σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης – Συνάντηση με Χατζηδάκη

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ώρα για... Φραπέ! Σήμερα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικός εφιάλτης: Η προσομοίωση που δείχνει πιθανό πλήγμα και στην Ελλάδα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ηλιόλουστη και με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τα Χριστούγεννα

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγνώριστος ο Κρητικός αγρότης που έκανε τις γυναίκες να παραμιλούν το 2015

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ