Ανησυχία στις ΗΠΑ: Εμφανίστηκε βακτήριο ανθεκτικό στα φάρμακα - Ασυμπτωματικοί οι φορείς

Οι επιστήμονες του CDC προειδοποιούν ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί φορείς αυτών των βακτηρίων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε διασπορά στην κοινότητα

Ανησυχία στις ΗΠΑ: Εμφανίστηκε βακτήριο ανθεκτικό στα φάρμακα - Ασυμπτωματικοί οι φορείς
Οι λοιμώξεις από ανθεκτικά στα φάρμακα βακτήρια, γνωστά και ως «εφιαλτικά βακτήρια», αυξήθηκαν σχεδόν κατά 70% μεταξύ 2019 και 2023, σύμφωνα με νέα αναφορά των επιστημόνων του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε βακτήρια που φέρουν το γονίδιο NDM, τα οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μόνο δύο αντιβιοτικά είναι αποτελεσματικά κατά αυτών των λοιμώξεων, αλλά είναι ακριβά και χορηγούνται μόνο με ενδοφλέβια ένεση.

Παλαιότερα, τα βακτήρια αυτά θεωρούνταν σπάνια και συνδέονταν με ασθενείς που είχαν λάβει ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό. Παρότι οι απόλυτοι αριθμοί παραμένουν μικροί, η συχνότητα των κρουσμάτων στις ΗΠΑ έχει πενταπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. «Η αύξηση των NDM στις ΗΠΑ αποτελεί σοβαρό κίνδυνο και προκαλεί μεγάλη ανησυχία», δήλωσε ο David Weiss, ερευνητής λοιμώξεων στο Πανεπιστήμιο Emory.

Οι επιστήμονες του CDC προειδοποιούν ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί φορείς αυτών των βακτηρίων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε διασπορά στην κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και συνήθεις λοιμώξεις, όπως οι ουρολοιμώξεις, θα μπορούσαν να γίνουν χρόνια και δύσκολα θεραπεύσιμες, σύμφωνα με την Dr. Maroya Walters, συγγραφέα της μελέτης.

Αντιμικροβιακή αντοχή και υπερκατανάλωση αντιβιοτικών

Η αντιμικροβιακή αντοχή εμφανίζεται όταν βακτήρια ή μύκητες αποκτούν την ικανότητα να αντιστέκονται στα φάρμακα που προορίζονται να τα εξοντώσουν. Η υπερβολική ή ατελής χρήση αντιβιοτικών, όπως η μη ολοκλήρωση των συνταγών, θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση της αντοχής.

Τα τελευταία χρόνια, το CDC έχει προειδοποιήσει για βακτήρια ανθεκτικά σε ένα ευρύ φάσμα αντιβιοτικών, συμπεριλαμβανομένων των καρβαπενεμών, που θεωρούνται φάρμακα τελευταίας επιλογής για σοβαρές λοιμώξεις.

Στοιχεία και στατιστικά

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από 29 πολιτείες που πραγματοποιούν απαραίτητες δοκιμές και αναφορές για βακτήρια ανθεκτικά στις καρβαπενέμες. Το 2023 καταγράφηκαν 4.341 κρούσματα σε αυτές τις πολιτείες, εκ των οποίων τα 1.831 αφορούσαν βακτήρια με το γονίδιο NDM. Η αύξηση στις λοιμώξεις από καρβαπενέμες ήταν 69% (από 2 σε 3 ανά 100.000 κατοίκους), ενώ για τα NDM τα κρούσματα εκτινάχθηκαν κατά 460% (από 0,25 σε 1,35 ανά 100.000).

Ένας ερευνητής που δεν συμμετείχε στη μελέτη, ο Dr. Jason Burnham από το Πανεπιστήμιο Washington, εκτιμά ότι η αύξηση σχετίζεται με την πανδημία COVID-19 και την υπερβολική χρήση αντιβιοτικών εκείνη την περίοδο.

Η πλήρης εικόνα παραμένει ασαφής

Η καταγραφή του CDC δίνει μόνο μια μερική εικόνα, καθώς πολλές πολιτείες δεν πραγματοποιούν πλήρη τεστ και αναφορές. Ακόμη και σε όσες το κάνουν, τα κρούσματα συνήθως εντοπίζονται σε νοσοκομειακούς ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα. Επιπλέον, μεγάλες πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, η Φλόριντα, η Νέα Υόρκη και το Τέξας δεν συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη, γεγονός που σημαίνει ότι τα πραγματικά κρούσματα πιθανώς υποεκτιμώνται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση των NDM είχε καταγραφεί και σε προηγούμενη αναφορά του CDC, η οποία έδειχνε άνοδο των κρουσμάτων στη Νέα Υόρκη μεταξύ 2019 και 2024.

