Μακρόν: Συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία – Τι προβλέπει η Διακήρυξη του Παρισιού

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (06/01) ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοι έχουν συμφωνήσει σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, στο πλαίσιο της Διακήρυξης του Παρισιού, μιλώντας μετά το πέρας της κρίσιμης συνεδρίασης της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι.

«Σήμερα, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο, όπως αποτυπώνεται στη Διακήρυξη, που παρέχει ισχυρές εγγυήσεις για διαρκή ειρήνη. Η διακήρυξη του συνασπισμού των πρόθυμων αναγνωρίζει, για πρώτη φορά, τη λειτουργική σύγκλιση μεταξύ των 35 χωρών του συνασπισμού, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μιλάμε για πραγματικά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», προσέθεσε.

Ο Μακρόν διευκρίνισε ότι η Διακήρυξη καθορίζει τα βασικά «συστατικά» αυτών των εγγυήσεων.

Ζελένσκι: Η Διακήρυξη του Παρισιού μία «πολύ συγκεκριμένη» συμφωνία – Τα καθήκοντα της «Πολυεθνικής Δύναμης» και ο αστερίσκος

Η Μεγάλη Βρετανία, η Ουκρανία και η Γαλλία υπέγραψαν Διακήρυξη προθέσεων για ανάπτυξη δυνάμεων στην Ουκρανία, σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Η «Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία» θα λειτουργήσει ως δύναμη διασφάλισης, ενισχύοντας τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ικανότητα της Ουκρανίας να επανέλθει στην ειρήνη και τη σταθερότητα, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανασυγκρότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Διακήρυξη «ανοίγει» τον δρόμο για τη νομική βάση που θα επιτρέψει σε βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις να επιχειρούν στο ουκρανικό έδαφος, προστατεύοντας τον εναέριο και θαλάσσιο χώρο και ενισχύοντας τις ένοπλες δυνάμεις για το μέλλον.

Μετά την κατάπαυση του πυρός, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία θα δημιουργήσουν στρατιωτικούς «κόμβους» σε όλη την Ουκρανία για την ανάπτυξη δυνάμεων και την ασφαλή αποθήκευση όπλων και εξοπλισμού.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη νέα Διακήρυξη του Παρισιού ως «πολύ συγκεκριμένη», σημειώνοντας ότι το Κίεβο γνωρίζει ήδη τις χώρες που θα συμμετάσχουν και τι θα συνεισφέρει η καθεμία. Ακόμη, επεσήμανε ότι υπήρξε πρόοδος και στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την παρακολούθηση της ειρήνης.

Στάρμερ: «Βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη από ποτέ»

Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, υπογράμμισε ότι είναι «σημαντικό» οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί σύμμαχοι να συνεργάζονται στενά για την επίτευξη της ειρήνης, εκτιμώντας πως «είμαστε πιο κοντά σε αυτόν τον στόχο από ποτέ». Όμως, προειδοποίησε ότι «τα δυσκολότερα μέτρα είναι ακόμη μπροστά μας».

Επιπλέον, παρουσίασε μερικές λεπτομέρειες από τη δήλωση προθέσεων που υπέγραψαν, συμπεριλαμβανομένων των «στρατιωτικών κόμβων». Ωστόσο, επανέλαβε την πεποίθηση των ευρωπαϊκών κύκλων ότι ο Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για ειρήνη».

«Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε δει το αντίθετο: Νέες φρικτές επιθέσεις στην Ουκρανία, με θανάτους και τραυματισμούς αμάχων και διακοπή της ηλεκτροδότησης για εκατομμύρια ανθρώπους στην “καρδιά” του χειμώνα», συμπλήρωσε.

Μερτς: Η νέα συμφωνία αποτελεί «κοινή επιτυχία» για Ευρώπη, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, απέστειλε σαφές μήνυμα συνεργασίας και στρατηγικού προσανατολισμού. «Η νέα χρονιά αρχίζει ακριβώς όπως ολοκληρώθηκε η προηγούμενη: Με εντατική διπλωματία για την ειρήνη στην Ουκρανία», τόνισε αρχικά.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, όπως σημείωσε, «χτίσαμε πάνω στην πρόοδο που επιτύχαμε πέρυσι στο Βερολίνο. Αυτή είναι μία κοινή επιτυχία».

Ο καγκελάριος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο συνασπισμός των ευρωπαίων εταίρων μοιράζονται «τον ίδιο στρατηγικό στόχο». «Σήμερα, εστιάσαμε στη συνεισφορά που μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη και οι εταίροι της στην Ουκρανία έπειτα από ενδεχόμενη εκεχειρία», συμπλήρωσε. «Ως “Συμμαχία των Πρόθυμων”, θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας».

Γουίτκοφ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «έτοιμες να κάνουν ό,τι χρειαστεί για την ειρήνη»

Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να συνεισφέρουν σε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη ειρήνης.

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε τον Εμανουέλ Μακρόν ως «έναν απίστευτο άνθρωπο». Ακόμη, επεσήμανε ότι, μαζί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθούν ξανά απόψε (06/01) με την ουκρανική αντιπροσωπεία και πως βρίσκονται «σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένοι» όσον αφορά τα πρωτόκολλα ασφάλειας. Παράλληλα, ανέφερε ότι είναι κοντά σε αυτό που περιέγραψε ως «συμφωνία ευημερίας» για το Κίεβο.

«Θέλω να τονίσω ότι βρισκόμαστε εδώ για να μεσολαβήσουμε και να βοηθήσουμε στη διαδικασία ειρήνευσης και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να φτάσουμε εκεί. Ο πρόεδρος (σ.σ. Ντόναλντ) Τραμπ πιστεύει έντονα και θερμά ότι αυτή η αιματοχυσία, αυτή η σφαγή πρέπει να σταματήσει», ολοκλήρωσε ο Γουίτκοφ.

