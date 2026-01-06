Ο Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

«Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία», επανέλαβε ο πρωθυπουργός

Newsbomb

Ο Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων
AP.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που συνιστά την σημαντικότερη εγγύηση ασφαλείας, στον απόηχο της σημερινής (06/01) συνεδρίασης της «Συμμαχίας των Προθύμων», στο Παρίσι.

Η Ελλάδα ήδη ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου συνεισφορά ύψους 20 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της ΝΑΤΟϊκής Πρωτοβουλίας Prioritized Ukraines List of Requirements.

Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, όπως ήδη έχει καταστήσει σαφές ο πρωθυπουργός. Δεν αποκλείει, ωστόσο, τη συνδρομή της με άλλους τρόπους, εκτός Ουκρανίας, ακόμη και σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης.

Σε κάθε περίπτωση, για το πλαίσιο στήριξης θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για την Ουκρανία, όσο και την Ευρώπη ευρύτερα.

Επιπλέον, τόνισε τη στήριξη που προσφέρει η Ελλάδα στην Ουκρανία και στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, με έμφαση στην παροχή φυσικού αερίου μέσω του FSRU της Αλεξανδρούπολης και του Κάθετου Διαδρόμου, ενώ, επανέλαβε ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείται η αλλαγή συνόρων με τη χρήση βίας και ότι η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει για το μέλλον της.

Τέλος, ο πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη συντονισμού των ευρωπαϊκών θέσεων ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μία σαφή στρατηγική στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία.

Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία

«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», ήταν ένα από τα μηνύματα που εξέπεμψε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Παρίσι, στο πλαίσιο της συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Προθύμων» για τον πόλεμο στην Ουκρανία με τη συμμετοχή 35 ηγετών.

Ολόκληρο το κείμενο της Κοινής Δήλωσης για τη Γροιλανδία:

Δήλωση του προέδρου Μακρόν της Γαλλίας, του καγκελάριου Μερτς της Γερμανίας, της πρωθυπουργού Μελόνι της Ιταλίας, του πρωθυπουργού Τουσκ της Πολωνίας, του πρωθυπουργού Σάντσεθ της Ισπανίας, του πρωθυπουργού Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου και της πρωθυπουργού Φρεντέρικσεν της Δανίας για τη Γροιλανδία.

«Η ασφάλεια της Αρκτικής παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και είναι κρίσιμη για τη διεθνή και διατλαντική ασφάλεια.

Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εντείνουν τις προσπάθειές τους· εμείς και πολλοί άλλοι Σύμμαχοι έχουμε αυξήσει την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις μας, προκειμένου να διατηρήσουμε την Αρκτική ασφαλή και να αποτρέψουμε αντιπάλους.

Το Βασίλειο της Δανίας –συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας– είναι μέρος του ΝΑΤΟ.

Ως εκ τούτου, η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, τηρώντας τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων. Αυτές είναι παγκόσμιες αρχές και δεν θα σταματήσουμε να τις υπερασπιζόμαστε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν ουσιαστικό εταίρο σε αυτήν την προσπάθεια, ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ και μέσω της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του 1951.

Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της· εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία και μόνο σε αυτές να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 48ωρο με καταιγίδες, χιόνια και αφρικανική σκόνη - «Καμπανάκι» για 5 περιοχές

21:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο: Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens για τη Euroleague

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Live οι δηλώσεις μετά τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων»

20:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η JP Morgan δίνει καλές πιθανότητες για αναβάθμιση της Ελλάδας από τη Moody’s

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Με Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Αρμάνι

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία – Τι προβλέπει η Διακήρυξη του Παρισιού

20:36LIFESTYLE

Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει εντελώς γυμνή με «αέρα» Μέριλιν Μονρόε

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών

20:14LIFESTYLE

Τόνια Καζιάνη: Οι ταινίες «σταθμός», ο γάμος με τον Γιώργο Τζώρτζη και η αφοσίωση στην οικογένειά της

20:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το μεγάλο «χτύπημα» για τη Χλόη

20:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης κατά Καρυστιανού: «Για τα δύο πρώτα Μνημόνια, δεν είπε κουβέντα»

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή οι 3 συλληφθέντες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

19:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωση για τους "πράσινους" στο Telekom Center Athens (vid)

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη, σε ηλικία 81 ετών

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Συμμαχία των Προθύμων» – Ο Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

19:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τον θάνατο του 17χρονου

19:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Νύχτα ντροπής στο BCL: Έληξε στο 7' το Χολόν – Τραπάνι | Έμειναν με έναν παίκτη οι Ιταλοί (video)

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Κακοκαιρία: Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς το χιόνι και οι χαμηλές θερμοκρασίες «παγώνουν» την Ευρώπη

19:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία – Δεσμευμένοι στις αρχές της κυριαρχίας

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μεγάλη φωτιά στην Κίσσαμο - Πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:14LIFESTYLE

Τόνια Καζιάνη: Οι ταινίες «σταθμός», ο γάμος με τον Γιώργο Τζώρτζη και η αφοσίωση στην οικογένειά της

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη, σε ηλικία 81 ετών

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία – Τι προβλέπει η Διακήρυξη του Παρισιού

14:06WHAT THE FACT

Τόκιο: Σε αυτό το κατάστημα μπορείς να… κλέψεις ό,τι θέλεις – Όμως, υπό έναν αυστηρό όρο

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Από την κατάνυξη στα «παρατράγουδα» - Τα ευτράπελα που σημειώθηκαν στη μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μεγάλη φωτιά στην Κίσσαμο - Πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

18:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 16χρονος - Χειροπέδες και στη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου

20:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το μεγάλο «χτύπημα» για τη Χλόη

20:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης κατά Καρυστιανού: «Για τα δύο πρώτα Μνημόνια, δεν είπε κουβέντα»

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Αργές ταχύτητες στην Εθνική Οδό λόγω των μπλόκων: Καθυστερήσεις σε Μαρτίνο, Θήβα – Κλειστοί δρόμοι σε Νίκαια Λάρισας, Καρδίτσα, Τρίκαλα

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής συμπλοκή -παρουσία Δένδια- στη Φλώρινα για τα Θεοφάνια: «Μέχρι να πάτε πίσω δεν θα ρίξω τον σταυρό»

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Live οι δηλώσεις μετά τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων»

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

20:36LIFESTYLE

Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει εντελώς γυμνή με «αέρα» Μέριλιν Μονρόε

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Συμμαχία των Προθύμων» – Ο Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια ιερογλυφικά στην Αίγυπτο ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο κοσμικό μήνυμα της Ιστορίας

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ουρές ταλαιπωρίας στην εθνική Τριπόλεως - Κορίνθου, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ