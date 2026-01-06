Live οι δηλώσεις μετά τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδέχτηκε το απόγευμα της Τρίτης πάνω από 25 διεθνείς ηγέτες, μεταξύ τους τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθυμών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κοινές δηλώσεις στο Παρίσι μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής από τη Συμμαχία των Προθύμων με θέμα την υποστήριξη της Ουκρανίας.