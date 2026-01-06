Live οι δηλώσεις μετά τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων»
Περισσότεροι από 25 διεθνείς ηγέτες στο Παρίσι, μεταξύ τους και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδέχτηκε το απόγευμα της Τρίτης πάνω από 25 διεθνείς ηγέτες, μεταξύ τους τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθυμών.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κοινές δηλώσεις στο Παρίσι μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής από τη Συμμαχία των Προθύμων με θέμα την υποστήριξη της Ουκρανίας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:45 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός: Με Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Αρμάνι
19:48 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Σέρρες: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τον θάνατο του 17χρονου
14:06 ∙ WHAT THE FACT