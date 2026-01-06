Έλενα Παπαρίζου: «Δεν έχω δεχτεί πρόταση να είμαι στον εθνικό τελικό της Eurovision»

Η Έλενα Παπαρίζου αναφέρθηκε –μεταξύ άλλων– στις εξελίξεις γύρω από την εφετινή Eurovision, σε δηλώσεις που προβλήθηκαν σήμερα (06/01) μέσα από την εκπομπή Breakfast του STAR.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής δεν έχει δεχτεί κάποια πρόταση από την ΕΡΤ για συμμετοχή στον εθνικό τελικό, είτε ως παρουσιάστρια είτε με άλλο ρόλο. Πέρυσι, είχε παρουσιάσει τον ελληνικό τελικό μαζί με τον Σάκη Ρουβά.

Παράλληλα, όταν ερωτήθη για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη σκηνή της Eurovision ως διαγωνιζόμενη, απάντησε με τον τρόπο που συνηθίζει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο υπό μία βασική προϋπόθεση: Να βρεθεί το τραγούδι που θα την εκφράζει απόλυτα.

Μέσα στον επόμενο μήνα, η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους δύο ημιτελικούς του εθνικού τελικού, στους οποίους οι 28 υποψήφιοι θα παρουσιάσουν τα τραγούδια τους, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό που θα αναδείξει την ελληνική συμμετοχή για τη Eurovision 2026.