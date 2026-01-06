Παναθηναϊκός: Με Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Αρμάνι

Ο Έλληνας άσος ξεπέρασε το σφίξιμο που είχε στη γάμπα και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για την αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα, δηλώνοντας «παρών».

Στην 12άδα είναι και ο Γκριγκόνις, που επιστρέφει σε αποστολή του Παναθηναϊκού μετά το ματς με την Αρμάνι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στην Ιταλία.

Από την πλευρά της Αρμάνι εκτός είναι οι Κουίν Έλις, Στέφανο Τονούτ, Λεάντρο Μπολμάρο, Ουσμάνι Ντιόπ και Νέιθαν Σέστινα. Μέσα είναι ο Σέιβον Σιλντς, ο οποίος όμως πιθανότατα δεν θα αγωνιστεί, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η ιταλική ομάδα.

