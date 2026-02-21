Σπάνιο φαινόμενο: Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε πάνω από τη Ραφήνα - Βίντεο

Το ασυνήθιστο θέαμα έκανε την εμφάνισή του λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι, σε μικρή απόσταση από την είσοδο του λιμανιού

Newsbomb

Σπάνιο φαινόμενο: Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε πάνω από τη Ραφήνα - Βίντεο
Facebook/Νίκος Καζαντινός
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκλονιστικές εικόνες «έφερε» στην ανατολική Αττική η κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή το Σάββατο (21/02), με έναν υδροστρόβιλο να σχηματίζεται πάνω από τη Ραφήνα.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώθηκε το σπάνιο φαινόμενο που έπληξε τα ανατολικά παράλια της Αττικής.

Το ασυνήθιστο θέαμα έκανε την εμφάνισή του λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι, σε μικρή απόσταση από την είσοδο του λιμανιού, σύμφωνα με το irafina.gr.

υδροστροβιλος ραφηνα

Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε υπό συνθήκες αστάθειας στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή στήλη νερού που έμοιαζε να ενώνει τη θάλασσα με τα χαμηλά νέφη.

υδροστρόβιλος ραφηνα

Οι υδροστρόβιλοι παρατηρούνται κατά διαστήματα στις ελληνικές θάλασσες, κυρίως σε περιόδους έντονων καιρικών μεταβολών. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρότι συνήθως έχουν μικρή ένταση και διάρκεια, απαιτείται προσοχή από τα διερχόμενα σκάφη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:27ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Σαν σήμερα το παιδί μου ήταν εδώ» - «Είχα προσπαθήσει να βάλω ακόμα και τέλος στη ζωή μου»

18:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά - Τι ισχύει για καταστήματα και Βαρβάκειο

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αυξάνει τους παγκόσμιους δασμούς από 10% σε 15%, με άμεση ισχύ

18:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Αυτοί είναι οι διαιτητές του μεγάλου τελικού μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικό Πάρκο Σποράδων: Ρεκόρ στις γεννήσεις μεσογειακής φώκιας

18:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Final-8: Sold out o τελικός του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών «Flamingo» σε εργοστάσιο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ηλικιωμένος προσπάθησε να μαχαιρώσει 28χρονο

17:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Έμεινε στο μηδέν ο Πανιώνιος, μόνη πρώτη η Καλαμάτα

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ: 47 παραβάσεις σε 6.145 ελέγχους στην Αττική εντός 24 ωρών - Δύο συλλήψεις οδηγών

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Προσωρινή διακοπή στο μοιραίο εργοστάσιο με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Τον έπιασα να ασελγεί πάνω στα παιδιά μου» - Συγκλονίζει η μητέρα των δύο κοριτσιών

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τρία οχήματα προτού συγκρουστεί σε δέντρο - Βίντεο

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο φαινόμενο: Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε πάνω από τη Ραφήνα - Βίντεο

17:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Μια ανοησία το κεκλεισμένων των θυρών – Κλείνουμε το γήπεδο στον κόσμο»

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Τατόι: Λύκος επιτέθηκε σε ομάδα περιπατητών ανάμεσα σε Κρυονέρι και βασιλικά κτήματα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-drone από τις ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών-Λαμίας

16:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Η κρίσιμη αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης»

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στο κέντρο της πόλης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:33ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Τον έπιασα να ασελγεί πάνω στα παιδιά μου» - Συγκλονίζει η μητέρα των δύο κοριτσιών

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Τατόι: Λύκος επιτέθηκε σε ομάδα περιπατητών ανάμεσα σε Κρυονέρι και βασιλικά κτήματα

16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ηλικιωμένος προσπάθησε να μαχαιρώσει 28χρονο

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αυξάνει τους παγκόσμιους δασμούς από 10% σε 15%, με άμεση ισχύ

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Βαθιά συγκίνηση στο μνημόσυνο για τη Χρύσα, την Αναστασία και τη Θώμη Πλακιά στο Καστράκι

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Προσωρινή διακοπή στο μοιραίο εργοστάσιο με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε το δίχρονο παιδάκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η IKEA «υιοθετεί» το πιθηκάκι που βρήκε παρηγοριά στη «μαϊμού» της και του δωρίζει λούτρινα

16:25ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Η τρυφερή φωτογραφία με τα παιδιά της και το μήνυμα για την οικογένεια

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ήταν κομμουνιστές και οι 200 κρατούμενοι που εκτελέστηκαν; Το απαράμιλλο θάρρος Αντώνη Βαρθολομαίου και Ναπολέοντα Σουκατζίδη - Ποιος επέλεξε ποιοι θα εκτελεστούν

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-drone από τις ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών-Λαμίας

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Η κουζίνα της γιαγιάς είναι το must–go εστιατόριο της Νέας Υόρκης: Από ραβιόλια έως… λαχανοντολμάδες

13:07LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Δεν γίνονται γυρίσματα το τριήμερο - Αναμένεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ