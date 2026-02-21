Σπάνιο φαινόμενο: Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε πάνω από τη Ραφήνα - Βίντεο

Συγκλονιστικές εικόνες «έφερε» στην ανατολική Αττική η κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή το Σάββατο (21/02), με έναν υδροστρόβιλο να σχηματίζεται πάνω από τη Ραφήνα.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώθηκε το σπάνιο φαινόμενο που έπληξε τα ανατολικά παράλια της Αττικής.

Το ασυνήθιστο θέαμα έκανε την εμφάνισή του λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι, σε μικρή απόσταση από την είσοδο του λιμανιού, σύμφωνα με το irafina.gr.

Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε υπό συνθήκες αστάθειας στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή στήλη νερού που έμοιαζε να ενώνει τη θάλασσα με τα χαμηλά νέφη.

Οι υδροστρόβιλοι παρατηρούνται κατά διαστήματα στις ελληνικές θάλασσες, κυρίως σε περιόδους έντονων καιρικών μεταβολών. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρότι συνήθως έχουν μικρή ένταση και διάρκεια, απαιτείται προσοχή από τα διερχόμενα σκάφη.

Διαβάστε επίσης