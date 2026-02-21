«Πνίγηκε» στη λάσπη η Λήμνος: Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα - Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε τη Λήμνο, με τους δρόμους του νησιού να μετατρέπονται σε ποτάμια, και να «πνίγονται» από λάσπη και φερτά υλικά, και καθιστώντας το νερό ακατάλληλο προς πόση στην πρωτεύουσα του νησιού, Μύρινα.

Η Πυροσβεστική έλαβε τουλάχιστον 68 κλήσεις, εκ των οποίων 49 για αντλήσεις υδάτων, καθώς και μία διάσωση ατόμου από αυτοκίνητο, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται.

Σε βίντεο που καταγράφηκε από drone φαίνεται το μέγεθος των καταστροφών, με την Ατσική, στο κέντρο του νησιού, με μεγάλες εκτάσεις να έχουν μετατραπεί σε λίμνες, ενώ νερό έχει εισέλθει σε σπίτια, ιδιοκτησείς και το γήπεδο της περιοχής.

Οι εκτεταμένες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν δρόμους και οικισμούς σε ορμητικούς χείμαρρους, και οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα του «112» για περιορισμό μετακινήσεων.

Σε πολλές περιοχές της Μύρινας, το νερό υπερχείλισε από ρέματα όπως εκείνο της Αγίας Τριάδας κι «εισέβαλε» σε σπίτια και καταστήματα. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε κεντρικούς δρόμους.

Ο όγκος των φερτών υλικών ήταν τόσο μεγάλος που η λάσπη «έδωσε» στη θάλασσα στα ανοιχτά της Μύρινας σε ένα καφέ χρώμα.

100 τόνοι νερού μέσα σε μόλις πέντε ώρες

Σύμφωνα με το limnosfm100.gr, πάνω από 100 τόνοι νερού έπεσαν ανά στρέμμα μόλις σε πέντε ώρες, διπλάσια επιβάρυνση σε σχέση με την κακοκαιρία «Bora» του Νοεμβρίου 2024 που είχε στοιχίσει στο νησί δύο ανθρώπους.

Την ώρα της έξαρσης του φαινομένου, η στάθμη του νερού μέσα στη Μύρινα έφτασε περίπου το ένα μέτρο. Καταστήματα και σπίτια σε κεντρικές ζώνες της πόλης υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Σε αρκετά σημεία του επαρχιακού δικτύου έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω των τόνων λάσπης και φερτών υλικών, ενώ, σοβαρά προβλήματα έχουν αναφερθεί και στις αγροτικές περιοχές στα βόρεια του νησιού και την Ατσική.

Διακοπές στην κυκλοφορία

Ο Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου, Δημήτρης Μπουλώτης, τόνισε ότι η κακοκαιρία προκάλεσε υπερχείλιση ρεμάτων, πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, αλλά και σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, μιλώντας στο Newsbomb.gr για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

«Όλη η δύναμη του Δήμου βρίσκεται σε επιφυλακή και επιχειρεί με τα διαθέσιμα μέσα και τα μισθωμένα ιδιωτικά μηχανήματα στις πλέον πληγείσες περιοχές. Το πρωτεύον μέλημα είναι η ασφάλεια των πολιτών», σημείωσε ο κ. Μπουλώτης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Μύρινα, όπου η ένταση της βροχόπτωσης έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και δυσχεραίνει την πρόσβαση σε χωριά. Κανένα όχημα δεν μπορεί να περάσει από τη γέφυρα που οδηγεί στην περιοχή του αεροδρομίου, ενώ, αντίστοιχη εικόνα διαπιστώνεται και στον χείμαρρο Ράγκαδα, με αποτέλεσμα να έχουν αποκοπεί οι κάτοικοι του οικισμού του Αγίου Ιωάννη.

Ο κ. Μπουλώτης ενημέρωσε ότι το σημείο επισκέφτηκε και η Δήμαρχος, Ελεονώρα Γεώργα, για αυτοψία κι επανέλαβε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται αδιάκοπα, καλώντας παράλληλα τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ο Δήμος εξέδωσε προειδοποίηση ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης στη Μύρινα είναι ακατάλληλο για πόση, προτρέποντας τους κατοίκους να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και να απευθύνονται στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες σε περίπτωση ανάγκης.

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι αναβάλλονται όλοι οι προγραμματισμένοι ποδοσφαιρικοί αγώνες κι όλες οι αγωνιστικές δραστηριότητες που επρόκειτο να διεξαχθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς», στον απόηχο του «κύματος» κακοκαιρίας.

