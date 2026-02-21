Λήμνος: Δρόμοι – «ποτάμια» και διακοπές κυκλοφορίας, ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα

Σφοδρή κακοκαιρία «σαρώνει» τη Λήμνο – Οι ζημιές είναι εκτεταμένες στο βόρειο τμήμα του νησιού, ενώ, το νερό της Μύρινας κρίνεται ακατάλληλο για πόση

Γιάννης Νικηφοράκης

  • Η Λήμνος πλήττεται από σοβαρή κακοκαιρία, με εκτεταμένες ζημιές στο βόρειο τμήμα.
  • Το νερό της Μύρινας κρίθηκε ακατάλληλο για πόση και εκδόθηκε προειδοποίηση προς τους κατοίκους.
  • Διακοπές κυκλοφορίας σε επαρχιακούς δρόμους λόγω λάσπης και φερτών υλικών, με αποκοπή οικισμών όπως του Αγίου Ιωάννη.
  • Αναβάλλονται όλες οι αθλητικές δραστηριότητες
Η Λήμνος βρέθηκε στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Ελλάδα, με εκτεταμένες βροχοπτώσεις να μετατρέπουν δρόμους και οικισμούς σε ορμητικούς χείμαρρους και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να αποστέλλει μήνυμα στους κατοίκους μέσω του «112» για περιορισμό μετακινήσεων.

Σε πολλές περιοχές της Μύρινας, το νερό υπερχειλίζει από ρέματα όπως εκείνο της Αγίας Τριάδας κι έχει «εισβάλλει» σε σπίτια και καταστήματα. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε κεντρικούς δρόμους.

Σε αρκετά σημεία του επαρχιακού δικτύου έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω των τόνων λάσπης και φερτών υλικών, ενώ, σοβαρά προβλήματα έχουν αναφερθεί και στις αγροτικές περιοχές στα βόρεια του νησιού και την Ατσική.

Ο Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου, Δημήτρης Μπουλώτης, τόνισε ότι η κακοκαιρία προκάλεσε υπερχείλιση ρεμάτων, πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, αλλά και σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, μιλώντας στο Newsbomb.gr για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

«Όλη η δύναμη του Δήμου βρίσκεται σε επιφυλακή και επιχειρεί με τα διαθέσιμα μέσα και τα μισθωμένα ιδιωτικά μηχανήματα στις πλέον πληγείσες περιοχές. Το πρωτεύον μέλημα είναι η ασφάλεια των πολιτών», σημείωσε ο κ. Μπουλώτης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Μύρινα, όπου η ένταση της βροχόπτωσης έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και δυσχεραίνει την πρόσβαση σε χωριά. Κανένα όχημα δεν μπορεί να περάσει από τη γέφυρα που οδηγεί στην περιοχή του αεροδρομίου, ενώ, αντίστοιχη εικόνα διαπιστώνεται και στον χείμαρρο Ράγκαδα, με αποτέλεσμα να έχουν αποκοπεί οι κάτοικοι του οικισμού του Αγίου Ιωάννη.

Ο κ. Μπουλώτης ενημέρωσε ότι το σημείο επισκέφτηκε και η Δήμαρχος, Ελεονώρα Γεώργα, για αυτοψία κι επανέλαβε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται αδιάκοπα, καλώντας παράλληλα τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ο Δήμος εξέδωσε προειδοποίηση ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης στη Μύρινα είναι ακατάλληλο για πόση, προτρέποντας τους κατοίκους να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και να απευθύνονται στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες σε περίπτωση ανάγκης.

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι αναβάλλονται όλοι οι προγραμματισμένοι ποδοσφαιρικοί αγώνες κι όλες οι αγωνιστικές δραστηριότητες που επρόκειτο να διεξαχθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς», στον απόηχο του «κύματος» κακοκαιρίας.

