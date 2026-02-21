Κακοκαιρία στη Λήμνο: 112 για περιορισμό των μετακίνησεων – Αυτοκίνητα κάτω από τα νερά στην πόλη

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Μύρινα της Λήμνου, καθώς και στην πλατεία Ελυθερίου Βενιζέλου στα ΚΤΕΛ καθώς ο χείμαρρος υπερχείλισε, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικά ρεύματα νερού. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η στάθμη του νερού ανέβηκε απότομα, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.

Λίγο μετά τις 07:30, ενεργοποιήθηκε και το «112», με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα σημεία όπου καταγράφονται πλημμυρικά επεισόδια.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Λήμνου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 21, 2026

Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε προβλήματα και σε άλλα σημεία της πόλης, με χαρακτηριστικό όπου καταγράφηκαν δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για εικόνες που θύμιζαν «ποτάμι», ενώ, συνεργεία του Δήμου βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο για την απομάκρυνση υδάτων και τον καθαρισμό των δρόμων. Παρά τις παρεμβάσεις, η κατάσταση παρέμεινε δύσκολη, με τις Αρχές να απευθύνουν έκκληση για προσοχή μέχρι την πλήρη ύφεση των φαινομένων.