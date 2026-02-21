Έβρος: Εικόνες καταστροφής στο Σουφλί – «Ξυπνούν» μνήμες από τις πλημμύρες του 2015

Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση στον κεντρικό και βόρειο Έβρο, καθώς όλες οι πεδινές περιοχές βρίσκονται πλέον στο «κόκκινο» λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Ο Δήμος Σουφλίου πραγματοποιεί άντληση υδάτων για την προστασία του οικισμού Μάνδρα, όπως φαίνεται στο βίντεο του e–evros.gr.

Οι ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία, έχουν ανεβάσει δραματικά τη στάθμη, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό σκηνικό σε χωράφια (60.000 στρέμματα πλημμυρισμένα), αγροτικές οδούς και χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με τις Αρχές να απευθύνουν σαφείς προειδοποιήσεις προς τους πολίτες.

Όπως ενημερώνει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Δημήτρης Δαρούσης, η επικινδυνότητα είναι μέγιστη και απαιτείται η απόλυτη συμμόρφωση όλων μας με τις οδηγίες των Αρχών.

Η προσοχή εστιάζεται κυρίως:

Στις ιρλανδικές διαβάσεις.

Στις γέφυρες χαμηλής στάθμης.

Στις αγροτικές εκτάσεις και χωματόδρομους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν ότι για κανέναν λόγο δεν πρέπει να επιχειρείται διέλευση από σημεία όπου υπάρχει ροή ή συγκέντρωση υδάτων, καθώς η ένταση του νερού μπορεί να παρασύρει οχήματα και πεζούς.