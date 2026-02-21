Έβρος: Εικόνες καταστροφής στο Σουφλί – «Ξυπνούν» μνήμες από τις πλημμύρες του 2015

«Ξυπνούν» μνήμες στον Έβρο από τις πλημμύρες του 2015

Newsbomb

Έβρος: Εικόνες καταστροφής στο Σουφλί – «Ξυπνούν» μνήμες από τις πλημμύρες του 2015
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση στον κεντρικό και βόρειο Έβρο, καθώς όλες οι πεδινές περιοχές βρίσκονται πλέον στο «κόκκινο» λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Ο Δήμος Σουφλίου πραγματοποιεί άντληση υδάτων για την προστασία του οικισμού Μάνδρα, όπως φαίνεται στο βίντεο του e–evros.gr.

Οι ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία, έχουν ανεβάσει δραματικά τη στάθμη, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό σκηνικό σε χωράφια (60.000 στρέμματα πλημμυρισμένα), αγροτικές οδούς και χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με τις Αρχές να απευθύνουν σαφείς προειδοποιήσεις προς τους πολίτες.

Όπως ενημερώνει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Δημήτρης Δαρούσης, η επικινδυνότητα είναι μέγιστη και απαιτείται η απόλυτη συμμόρφωση όλων μας με τις οδηγίες των Αρχών.

Η προσοχή εστιάζεται κυρίως:

  • Στις ιρλανδικές διαβάσεις.
  • Στις γέφυρες χαμηλής στάθμης.
  • Στις αγροτικές εκτάσεις και χωματόδρομους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν ότι για κανέναν λόγο δεν πρέπει να επιχειρείται διέλευση από σημεία όπου υπάρχει ροή ή συγκέντρωση υδάτων, καθώς η ένταση του νερού μπορεί να παρασύρει οχήματα και πεζούς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Κάλεσμα στον κόσμο έξω από το γήπεδο – Οι εκδηλώσεις που έχει ετοιμάσει η ΠΑΕ

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: «Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ» - Μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. με χιουμοριστικό βίντεο

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Οριακή η κατάσταση στον Έβρο από την κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στο Σουφλί – Κλειστός ο δρόμος προς Δαδιά

14:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με Λαφόν στην Κρήτη, εκτός Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν | Η αποστολή του Μπενίτεθ

14:50TRAVEL

Ανακαλύψτε τη Σταυρούπολη: Η ιδανική εκδρομή για χαλάρωση στη φύση και παραδοσιακές γεύσεις

14:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι εξάδες ξένων που επέλεξαν Μπαρτζώκας κι Αταμάν για τον τελικό

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Πατρινό καρναβάλι: Απόψε η παρέλαση των αρμάτων - Αύριο 50.000 καρναβαλιστές στους δρόμους

14:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Microsoft φέρνει την επανάσταση στην αποθήκευση δεδομένων – Γυαλί θα διατηρεί πληροφορίες για 10.000 χρόνια

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαραλαμπίδης για τις φωτογραφίες Καισαριανής: Πολύτιμα τεκμήρια κορυφαίου ιστορικού γεγονότος

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Καταγγελία για βιασμό 25χρονης γυναίκας ΑμεΑ από άνδρα που βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια

14:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Κεκλεισμένων η Allwyn Arena, «γεμάτη» η Νέα Φιλαδέλφεια – Οθόνες έξω από το γήπεδο

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα στην Τούμπα που πουλά ρούχα με το κιλό εδώ και 15 χρόνια

13:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 116.000 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης λειτούργησαν το 2025 στην Ελλάδα

13:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση στο πρωτάθλημα» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ ενόψει ΟΦΗ

13:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Η ιστορικός που ανανέωσε τη μελέτη του Βυζαντίου και τη θέση του στην ευρωπαϊκή ιστορία

13:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός: Με αλλαγές οι «ερυθρόλευκοι», οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο από τον ποταμό Γλαύκο

13:07LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Δεν γίνονται γυρίσματα το τριήμερο - Αναμένεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με μετανάστες στην Κρήτη: 3 νεκροί - Πάνω από 25 αγνοούμενοι, εν μέσω θαλασσοταραχής

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε το δίχρονο παιδάκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε το δίχρονο παιδάκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ήταν κομμουνιστές και οι 200 κρατούμενοι που εκτελέστηκαν; Το απαράμιλλο θάρρος Αντώνη Βαρθολομαίου και Ναπολέοντα Σουκατζίδη - Ποιος επέλεξε ποιοι θα εκτελεστούν

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η IKEA «υιοθετεί» το πιθηκάκι που βρήκε παρηγοριά στη «μαϊμού» της και του δωρίζει λούτρινα

14:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι εξάδες ξένων που επέλεξαν Μπαρτζώκας κι Αταμάν για τον τελικό

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο από τον ποταμό Γλαύκο

13:07LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Δεν γίνονται γυρίσματα το τριήμερο - Αναμένεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Δρόμοι – «ποτάμια» και διακοπές κυκλοφορίας, ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα

11:32ΥΓΕΙΑ

Το «αλφαβητάρι» συντήρησης φρούτων και λαχανικών: Τι αγοράζουμε, πότε και σε τι ποσότητες

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Καταγγελία για βιασμό 25χρονης γυναίκας ΑμεΑ από άνδρα που βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια

14:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Microsoft φέρνει την επανάσταση στην αποθήκευση δεδομένων – Γυαλί θα διατηρεί πληροφορίες για 10.000 χρόνια

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Αχέλωος: Εντυπωσιακές εικόνες από την υπερχείλιση στο Φράγμα Καστρακίου

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαραλαμπίδης για τις φωτογραφίες Καισαριανής: Πολύτιμα τεκμήρια κορυφαίου ιστορικού γεγονότος

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα στην Τούμπα που πουλά ρούχα με το κιλό εδώ και 15 χρόνια

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Πατρινό καρναβάλι: Απόψε η παρέλαση των αρμάτων - Αύριο 50.000 καρναβαλιστές στους δρόμους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ