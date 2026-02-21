Κρήτη: Τέσσερις ανήλικοι ανάμεσα στους 20 διασωθέντες μετανάστες στα νότια των Καλών Λιμένων
Τα 20 άτομα εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ τα πτώματα που εντοπίστηκαν ανήκουν, σύμφωνα με το Λιμενικό, σε άνδρες αλλοδαπούς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τέσσερις ανήλικοι βρίσκονται ανάμεσα στους 20 διασωθέντες μετανάστες, από τη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.
Τα 20 άτομα εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ τα πτώματα που εντοπίστηκαν ανήκουν, σύμφωνα με το Λιμενικό, σε άνδρες αλλοδαπούς.
Οι διασωθέντες εθνικότητας Σουδάν και Αιγύπτου, έχουν ήδη μεταφερθεί σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Με βασικό Λουίς κόντρα στον Παναιτωλικό
16:25 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΚΑΕ Μαρούσι κατά ΕΟΚ: «Μένος στα όρια της στοχοποίησης»
15:45 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Κοζάνη: Κατέγραφε δίκη με το τηλέφωνό της και συνελήφθη
09:06 ∙ LIFESTYLE