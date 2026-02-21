Τραγωδία με μετανάστες στην Κρήτη: 3 νεκροί - Πάνω από 25 αγνουόυμενοι, εν μέσω θαλασσοταραχής

Σε ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες εξελίσσεται η επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, όπου τα ξημερώματα του Σαββάτου σημειώθηκε πολύνεκρο ναυάγιο μετά την ανατροπή λέμβου που μετέφερε μετανάστες.

Οι λιμενικές αρχές επιχειρούν υπό σφοδρούς ανέμους και κύματα που ξεπερνούν το 1,5 μέτρο, στο πλαίσιο διπλής επιχείρησης: αφενός για τον εντοπισμό των αγνοουμένων του ναυαγίου και αφετέρου για τη διάσωση 67 ατόμων που επέβαιναν σε δεύτερη λέμβο, η οποία εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή, όπως μεταδίδει το cretalive.gr.

Σκάφη του Λιμενικού και της Frontex συνεχίζουν τις προσπάθειες μεταφοράς στην ξηρά των 20 διασωθέντων από το πρώτο ναυάγιο, στο οποίο έχουν καταγραφεί τρεις νεκροί και πάνω από 25 αγνοούμενοι. Στη διαδικασία συνδράμει λάντζα ιδιωτικής εταιρείας, καθώς τα πλωτά μέσα των αρχών, λόγω μεγάλου βυθίσματος, δεν μπορούν να προσεγγίσουν την ακτή.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και τρίτο περιστατικό στη Γαύδο, όπου επίσης επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη λέμβος με περίπου 50 μετανάστες εντοπίστηκε τη νύχτα από εμπορικό πλοίο υπό σημαία Παναμά, το οποίο επιχείρησε να περισυλλέξει τους επιβαίνοντες. Κατά την προσέγγιση, ωστόσο, η λέμβος φέρεται να ανετράπη, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να πέσουν στη θάλασσα.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των διασωθέντων στην ξηρά, προβλέπεται να μετακινηθούν εντός της ημέρας στο Ηράκλειο.

