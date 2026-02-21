Κρήτη: Τουλάχιστον 3 νεκροί μετανάστες σε ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες, διασώθηκαν άλλοι 20

Τρεις μετανάστες σκοτώθηκαν στα νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη, νωρίς το πρωί του Σαββάτου (21/02). Το Λιμενικό Σώμα ανταποκρίθηκε άμεσα για διάσωση των ανθρώπων που κινδύνευσαν στη θάλασσα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν παραπλέοντα πλοία, αλλά και σκάφος της Frontex. Διασώθηκαν 20 άτομα από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτιών υπό σημαία Παναμά που προσέτρεξε, ενώ, οι Αρχές ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή για τυχόν αγνοούμενους, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στο σημείο πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που δυσχέραναν την επιχείρηση διάσωσης.