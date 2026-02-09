Τραγωδία στη Λιβύη: 53 νεκροί ή αγνοούμενοι έπειτα από ανατροπή σκάφους, ανάμεσά τους δύο μωρά

Φωτ. Αρχείου - Μετανάστες και πρόσφυγες περιμένουν βοήθεια σε ένα υπερπλήρες ξύλινο σκάφος στη Μεσόγειο Θάλασσα, ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, στις 12 Φεβρουαρίου 2021.

Τραγωδία σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, όταν ένα σκάφος ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ή να αγνοούνται 53 άτομα, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, προσθέτοντας ότι μόνο δύο άτομα επέζησαν και διασώθηκαν. Το σκάφος ανατράπηκε βόρεια της Ζουάρα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

«Μόνο δύο γυναίκες από τη Νιγηρία διασώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποίησαν οι λιβυκές αρχές», ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι μία από τις επιζώσες έχασε τον σύζυγό της και η άλλη έχασε τα δύο της μωρά στην τραγωδία.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ανέφερε ότι οι ομάδες του παρείχαν στις δύο επιζώσες επείγουσα ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιζώντων, το σκάφος – που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες αφρικανικής καταγωγής – αναχώρησε από την Αλ-Ζαουία της Λιβύης στις 5 Φεβρουαρίου, περίπου στις 11 το βράδυ. Περίπου έξι ώρες αργότερα, ανατράπηκε μετά από εισροή νερού στη λέμβο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης με έδρα τη Γενεύη ανέφερε ότι δίκτυα διακίνησης και λαθρεμπορίου εκμεταλλεύονται τους μετανάστες κατά μήκος της διαδρομής από τη Βόρεια Αφρική προς τη Νότια Ευρώπη, αποκομίζοντας κέρδη από επικίνδυνες διασταυρώσεις σε ακατάλληλα για πλεύση σκάφη, ενώ εκθέτουν τους ανθρώπους σε «σοβαρή κακοποίηση».