Όλγα Κεφαλογιάννη: Η τρυφερή φωτογραφία με τα παιδιά της και το μήνυμα για την οικογένεια

Μετά την απόσυρση της αγωγής κατά του Μίνωα Μάτσα, η υπουργός απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας στον Μυστρά, με την επιμέλεια των παιδιών να οδεύει προς διευθέτηση.

Με μια τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τα δύο της παιδιά από τον Μυστρά, η Όλγα Κεφαλογιάννη ανέδειξε την αξία της οικογένειας. Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται αμέσως μετά την απόφασή της να αποσύρει την αγωγή κατά του Μίνωα Μάτσα, δείχνοντας πως το ζήτημα της επιμέλειας οδεύει πλέον προς μια κοινή λύση.

Σε ανάρτηση στο Instagram η υπουργός Τουρισμού ανέφερε: «Στον Μυστρά, σε έναν τόπο που μας ταξιδεύει βαθιά στην ιστορία και σε όσα συμβολίζουν την Ελλάδα και την ελληνικότητα- η αγάπη για την πατρίδα, ο σεβασμός στην πίστη μας.

Η σκέψη μας πηγαίνει αυτονόητα και σε όσα πράγματα έχουν αληθινή αξία στη ζωή μας σήμερα.

Η οικογένεια είναι το δικό μας σταθερό σημείο. Είναι η αγάπη που δεν χρειάζεται εξηγήσεις, η καθημερινή φροντίδα, η ευθύνη και η αφοσίωση που δίνουν νόημα σε κάθε διαδρομή, προσωπική και δημόσια.

Ο χρόνος με τα παιδιά μας είναι πολύτιμος. Μας θυμίζει γιατί προσπαθούμε, γιατί θέλουμε έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν που παραλάβαμε.
Γιατί τελικά, όλα ξεκινούν από εκεί. Από την οικογένεια».

