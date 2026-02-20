Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την συνεπιμέλεια των παιδιών τους

Η Όλγα Κεφαλογιάννη απέσυρε την αγωγή κατά του Μίνου Μάτσα μετά τις αντιδράσεις για χρήση της τροπολογίας για τη συνεπιμέλεια

Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την συνεπιμέλεια των παιδιών τους
  • Η Όλγα Κεφαλογιάννη απέσυρε την αγωγή κατά του Μίνου Μάτσα για τη συνεπιμέλεια των παιδιών τους.
  • Η απόσυρση έγινε μετά τις αντιδράσεις για τη χρήση της τροπολογίας σχετικά με τη συνεπιμέλεια.
  • Η Κεφαλογιάννη εξέφρασε την πρόθεση να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή και πιο κατάλληλη λύση για το συμφέρον των παιδιών.
  • Πριν από μερικές ημέρες είχε ήδη ζητήσει την τροποποίηση της ρύθμισης, θεωρώντας ότι δεν εξυπηρετούσε το καλύτερο συμφέρον των παιδιών.
Ανατροπή σημειώνεται στην υπόθεση της επιμέλειας των παιδιών της Όλγα Κεφαλογιάννη και του Μίνως Μάτσας, καθώς η υπουργός Τουρισμού αποφάσισε να αποσύρει την αγωγή που είχε καταθέσει στις 7 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η Όλγα Κεφαλογιάννη γνωστοποίησε στον Μίνω Μάτσα, μέσω επίσημης δήλωσης, την παραίτησή της από το σχετικό δικόγραφο, εκφράζοντας την πρόθεσή της να αναζητηθεί εκ νέου μια κοινά αποδεκτή και πιο κατάλληλη λύση. Όπως επισημαίνεται, βασικό κριτήριο παραμένει η διασφάλιση του συμφέροντος των ανήλικων παιδιών τους.

Μάλιστα, πριν από αρκετές ημέρες είχε ήδη προχωρήσει στην απόσυρση του συγκεκριμένου δικογράφου, ζητώντας την τροποποίηση της ρύθμισης, καθώς έκρινε ότι δεν εξυπηρετούσε με τον καλύτερο τρόπο το συμφέρον των παιδιών τους.

