Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών «Flamingo» σε εργοστάσιο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων

Ουκρανικής κατασκευής πύραυλοι Flamingo έπληξαν την χθεσινή νύκτα ρωσικό εργοστάσιο κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων στην Ουντμουρτία στην νότια Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό στρατιωτικό επιτελείο.

Overnight, Ukraine carried out its deepest successful cruise missile strike of the war, hitting Russia's Votkinsky Plant, a ballistic missile manufacturer located almost 900 miles behind the front line.



Seen here, a salvo of Ukrainian Flamingo cruise missiles headed into Russia. pic.twitter.com/kCqAQXgx9M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 21, 2026

Το εργοστάσιο βρίσκεται στην περιοχή του Βοτίνσκ, περί τα 1.400 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα και παρήγαγε διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους και βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς.

The dream of the Flamingo for the Ukrainians was to be able to strike deep into Russian territory and directly hit their military-industrial base. Tonight, Ukrainian sources claim they have achieved such a feat for the first time at the Votkinsk missile plant. pic.twitter.com/I3Y98UHxeA — Woofers (@NotWoofers) February 20, 2026

Το ουκρανικό επιτελείο ανακοίνωσε επίσης ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης ρωσική μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στην Σαμάρα.

Διαβάστε επίσης